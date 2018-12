Apple Music, il servizio di streaming musicale su abbonamento di Apple, è tecnicamente accessibile dai dispositivi Amazon Echo. Al momento, però, l’integrazione tra Apple Music e gli speaker smart della famiglia Amazon Echo è disponibile solamente negli Stati Uniti.

In tempo per le festività natalizie e di fine anno, i device Amazon Echo si arricchiscono dunque di un nuovo servizio. Sugli speaker Amazon Echo è naturalmente possibile ascoltare la collezione di brani di Amazon Music Unlimited. Ma gli speaker smart Amazon non sono limitati all’uso esclusivo con il servizio della stessa azienda.

I dispositivi possono integrarsi anche con Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Ora arriva anche la piattaforma concorrente Apple Music.

Amazon Echo e HomePod

Peccato che questa possibilità non sia ancora disponibili in Italia. Nel nostro Paese ci sarebbe un doppio motivo per approfittarne. Infatti, i dispositivi Amazon Echo sono ora disponibili sul mercato italiano. Invece HomePod, lo smart speaker di Apple, ancora non lo è, anche se la sua disponibilità si sta ampliando.

Senza contare il fatto che, ad esempio in Germania (che prendiamo come riferimento perché all’interno dell’area euro), HomePod costa 349 euro. La gamma Amazon Echo offre invece più di una scelta al di sotto dei 100 euro. E anche il modello più costoso, Echo Plus, costa circa 150 euro, meno della metà.

Si tratta dunque di una buona notizia per la libertà di scelta dell’utente. Chi preferisce utilizzare Apple Music con la sua collezione di musica, potrà farlo anche ascoltando comodamente su uno speaker Amazon.

La skill di Apple Music

Gli utenti potranno chiedere ad Alexa di riprodurre le loro canzoni, artisti e album preferiti. Così come le playlist curate dagli editor dello staff di Apple. Sarà inoltre possibile chiedere ad Alexa di trasmettere in streaming stazioni radio specializzate su generi musicali specifici. Oppure di riprodurre Beats 1, per ascoltare il live stream globale di Apple Music.

Per abilitare la funzione, basta semplicemente attivare la skill Apple Music nell'app Alexa e collegare il proprio account. Rimaniamo dunque in attesa che Apple Music arrivi anche sui dispositivi Echo italiani.