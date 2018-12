Apple ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa denominata Entrepreneur Camp, abbastanza unica nel suo genere. Si tratta infatti di un programma finalizzato a creare nuove opportunità per le aziende di proprietà o a conduzione femminile.

Naturalmente in un ambito di particolare interesse e importanza per Cupertino: nel settore delle app. Il programma viene sviluppato attraverso un laboratorio intensivo di tecnologia, supporto specializzato e mentoring continuo.

Per poter partecipare al programma, le aziende basate sulle app che fanno richiesta devono soddisfare i seguenti requisiti. Essere state fondate o co-fondate da una donna o essere a conduzione femminile, e avere almeno una donna nel team di sviluppo.

Inoltre, devono avere un’app o un prototipo funzionante. E, comprensibilmente, essere intenzionate a sfruttare le tecnologie Apple a vantaggio della loro mission. Attualmente Apple ha aperto le iscrizioni alla sessione pilota del programma, che inizierà a gennaio 2019. È possibile iscriversi, e ottenere maggiori informazioni, su questa pagina del sito Apple dedicato agli sviluppatori.

Lo sviluppo di app si declina al femminile

L’Entrepreneur Camp terrà sessioni su base trimestrale con un gruppo di 20 aziende di app per turno. Alla sessione pilota parteciperanno 10 aziende.

Una volta accettata, ogni azienda avrà la possibilità di mandare tre partecipanti al campus Apple di Cupertino, in California. Qui si terrà un programma intensivo di due settimane.

Il programma prevede supporto individuale a livello di coding da parte di ingegneri Apple. Così come sessioni sul design, sulla tecnologia e sul marketing per l’App Store, e la guida e supporto costante di un rappresentante Apple Developer. Ogni azienda partecipante riceverà anche due biglietti per la WWDC dell’anno successivo.

Ancora oggi, sottolinea Apple, le donne che vogliono fare impresa devono affrontare molti ostacoli per riuscire a ottenere fondi, formazione e supporto nel panorama del venture capital. Nel 2017, afferma Cupertino, le imprenditrici hanno ricevuto fondi per 1,9 miliardi di dollari a fronte degli 83,1 miliardi raccolti dai colleghi maschi.

Nonostante questo, le aziende a conduzione femminile crescono a una velocità due volte maggiore rispetto alla media nazionale statunitense. E le startup tecnologiche guidate da donne generano un ritorno sull’investimento più alto del 35% rispetto a quelle a conduzione maschile.

I commenti

Il ceo di Apple Tim Cook ha detto che “Apple si impegna ad aiutare un maggior numero di donne a rivestire ruoli di leadership nel settore tecnologico, e non solo. Siamo orgogliosi di promuovere una leadership femminile nella comunità di sviluppo delle app con il nuovo Apple Entrepreneur Camp. A ispirarci non è solo l’incredibile lavoro già sotto gli occhi di tutti, ma anche ciò che siamo certi arriverà in futuro”.

Gina Bianchini, investitrice nonché fondatrice e CEO di Mighty Networks, ha affermato che "il programma è di cruciale importanza. Il nuovo Entrepreneur Camp dimostra la volontà di Apple di mettere a frutto in modo significativo la sua esperienza per creare una comunità più ricca e diversificata di sviluppatori di app ed esperti di prodotto: un grande passo per il settore”.