Apple ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti software per macOS Mojave e per iOS 12. Per quanto riguarda il Mac, si tratta dell’aggiornamento macOS 10.14.3. Per ciò che concerne iPhone e iPad, il nuovo update è la versione iOS 12.1.3.

Oltre che per i due sistemi operativi principali della propria piattaforma, Cupertino ha reso disponibili anche aggiornamenti software per altri dispositivi. In particolare per Apple TV 4K e Apple TV 4th generation, con tvOS 12.1.2. E per Apple Watch, con watchOS 5.1.3.

Apple ha inoltre rilasciato le nuove versioni iCloud for Windows 7.10 e Safari 12.0.3. Nonché gli aggiornamenti di sicurezza Security Update 2019-001 High Sierra e Security Update 2019-001 Sierra.

Non si tratta di aggiornamenti che introducono particolari novità o nuove funzionalità. Sono piuttosto update di manutenzione che includono correzioni di errori, miglioramenti generali e alla stabilità e contenuti di sicurezza. Sono dunque altrettanto importanti, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza dei dispositivi.

macOS 10.14.3 e sistemi Mac precedenti

L’aggiornamento macOS Mojave 10.14.3 è un update che migliora la sicurezza, la stabilità e la compatibilità del Mac. È pertanto consigliato da Apple a tutti gli utenti.

Dal punto di vista dei fix, viene risolto un problema nelle connessioni file-sharing che usano l’autenticazione Kerberos TGT.

Inoltre, macOS Mojave 10.14.3 introduce numerosi contenuti di sicurezza per vulnerabilità emerse nel frattempo.

Apple ha reso disponibili aggiornamenti per la sicurezza anche per i sistemi operativi precedenti a macOS Mojave. Essi sono inclusi nel Security Update 2019-001 High Sierra e nel Security Update 2019-001 Sierra.

Come di consueto, per visualizzare e applicare l’aggiornamento basta aprire Preferenze di Sistema dal menu Apple e fare clic su Aggiornamento Software.

iOS 12.1.3

L'aggiornamento iOS 12.1.3 per iPhone e iPad include correzioni di errori. Le note di rilascio di Apple non indicano nuove funzionalità ma solo bug fix.

L’update risolve un problema che poteva impedire di scorrere le foto nella vista Dettagli in Messaggi. Inoltre, un problema che poteva causare l'alterazione delle foto inviate tramite il foglio di condivisione.

Risolve un problema che poteva causare la distorsione dell'audio su iPad Pro (2018) se venivano utilizzati dispositivi di input audio esterni. Infine, risolve un problema che poteva causare la disconnessione di alcuni sistemi CarPlay da iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max.

Apple indica anche correzioni di errori per HomePod, inclusi nell’aggiornamento. E cioè la soluzione di un problema che poteva causare il riavvio di HomePod. Nonché di un problema che poteva interrompere il funzionamento di Siri.

Come per macOS e altri software della Mela, anche gli aggiornamenti di iOS includono update di sicurezza. I contenuti di sicurezza sono anzi un aspetto essenziale degli aggiornamenti, per ridurre i rischi per i propri dispositivi.

Come di consueto, per leggere le note di rilascio e verificare e applicare gli aggiornamenti, apri l’app Impostazioni di iOS. Dopodiché, seleziona Generali e poi Aggiornamento Software.