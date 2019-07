Apple ha aggiornato la propria suite di app per la produttività iWork, rilasciando le nuove versioni di Pages, Keynote e Numbers per iOS e macOS, sui rispettivi App Store.

Per quanto riguarda l’editor di testi Pages, sia nella versione iOS che in quella per Mac arrivano nuove opzioni per elaborare lo stile del testo aggiungendo gradienti e immagini, nonché applicando nuovi stili al bordo. Migliora la produttività con la possibilità di copiare e incollare pagine o sezioni da un documento all’altro. Inoltre, diventa possibile applicare nuovamente una pagina master affinché testo e segnaposti multimediali riprendano stili e posizioni di default.

Il rilevamento del volto di Pages fa sì che i soggetti presenti nelle foto vengano posizionati in modo intelligente nei segnaposto e negli oggetti. Per quanto riguarda la versione iOS, è possibile scegliere se utilizzare la penna digitale Apple Pencil per disegnare o per selezionare e scorrere, ed è possibile alternare in modo facile e rapido tra le due modalità. In più, vi sono ancora altre novità sia comuni ai due OS che peculiari delle singole piattaforme.

Per quel che concerne Numbers, l’app per i fogli di calcolo, innanzitutto è stata aumentata la precisione, grazie al motore di calcolo potenziato a 128 bit: ciò per entrambe le versioni, sia iOS che macOS.

Non mancano anche in Numbers miglioramenti nel perfezionamento degli stili così come il posizionamento intelligente delle foto grazie al rilevamento dei volti, nonché ulteriori novità.

In Keynote, l’app per la creazione di presentazioni, è ora possibile modificare le diapositive master mentre si collabora a una presentazione. Nella versione per iOS troviamo inoltre nuove opzioni di personalizzazione degli elenchi e nuove funzionalità di modifica dei grafici.

In entrambe le edizioni di Keynote, per iOS e macOS, Apple ha poi aggiunto nuove funzioni e miglioramenti, alcuni dei quali comuni anche alle altre app di iWork.