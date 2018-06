Una app unica per gestire le Unified Communication

È disponibile una nuova versione di Avaya IP Office, che amplifica la Unified Collaboration attraverso un’unica applicazione adatta a tutti i canali di comunicazione, alla gestione di meeting aziendali, alla collaborazione e condivisione di contenuti nei team di lavoro.

La soluzione include Equinox, elemento centrale dell’azienda per le Unified Communication, insieme a nuove funzionalità che offrono un’esperienza entreprise a piccole medie imprese.

Come dice Chris McGuan, SVP Solutions and Technology di Avaya, “Offrendo un’unica app per accedere a tutti gli strumenti necessari per comunicare e collaborare in modo efficiente, stiamo veramente abilitando le persone a lavorare in maniera più smart e non a lavorare di più”.

La nuova versione di IP Office include le funzioni Avaya per le Unified Communication e la Collaboration e offre opzioni di implementazione flessibili (cloud, ibrido e locale) creando valore.

Avaya IP Office utilizza i telefoni Avaya Vantage e i nuovi telefoni della Serie J per i servizi voce e video, insieme ai client software e mobile di Avaya Equinox. In Europa la soluzione raddoppia la scalabilità per gli utenti DECT.

Per le piccole aziende, un nuovo servizio di reportistica e tracciabilità a 360 gradi a costi accessibili, migliora il monitoraggio delle attività degli operatori per permettere anche alle aziende più piccole di servire e coinvolgere sempre meglio i loro clienti.

Avaya Chronicall per IP Office, sviluppato dal partner Xima, fornisce oltre 50 report standard e altri personalizzati, che supportano la gestione delle chiamate visuale, display personalizzabili e strumenti per il controllo delle performance degli agenti; è disponibile sia in modalità on-premise e sia in modalità Avaya IP Office Cloud - Powered by.

Con Avaya IP Office Cloud - Powered by i partner potranno inoltre beneficiare di queste nuove funzioni e offrirle ai nuovi clienti e a quelli già presenti, attraverso un modello di implementazione cloud o ibrido.

La App di Avaya IP Office viene già proposta a Pmi e startup italiane dal distributore a valore aggiunto Itancia, dal network integrator Fiore srl e dal solution provider Set srl.

I partner avranno accesso a nuovi wizard e strumenti di gestione per rendere questa soluzione ancora più semplice e veloce da implementare e da gestire sia in locale sia in cloud.

Per esempio, il nuovo Cloud Operations Manager semplifica l’amministrazione delle soluzioni cloud per grandi distribuzioni multi-client, degli aggiornamenti di sistema, di patch e di applicazioni, basate sui ruoli, che migliorano la sicurezza.

Come spiega in una nota Massimo Palermo, Country Manager di Avaya Italia “Avaya ha lanciato questa nuova versione di IP Office per rispondere alle necessità di Unified Communication delle startup e delle PMI. L’obiettivo è di utilizzare il cloud per aiutarle a diminuire le spese operative in conto capitale mantenendo alti livelli di qualità del servizio e di performance. Le nuove funzionalità offrono una opportunità per far evolvere le migliaia di linee vendute negli anni e permettere quindi ai nostri clienti di esplorare anche l’opzione cloud. Si pensi ad esempio alla possibilità offerta dalla multi-tenancy di ridurre i costi e rendere quindi la soluzione appetibile anche a clienti con 20-50 utenti”.