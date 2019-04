La spesa globale degli utenti in app per dispositivi mobili raggiungerà 156 miliardi di dollari entro il 2023. Questa cifra rappresenta una crescita del 120% dal 2018 e un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,8% nei prossimi cinque anni.

Teli previsioni di mercato a cinque anni arrivano dalle proiezioni di Sensor Tower basate sui dati della sua Store Intelligence. Sensor Tower offre soluzioni di ottimizzazione, monitoraggio e analisi dei marketplace della app economy. Con servizi enterprise e per piccole aziende di store intelligence, app intelligence e ad intelligence.

I risultati fanno parte dell'App Market Forecast 2019-2023 rilasciato da Sensor Tower. Un sample del rapporto completo è disponibile a questo link.

App economy: il boom continua e il gap si riduce

Oltre alle previsioni sulle revenue a livello macro, Sensor Tower offre una proiezione sulle spese degli utenti su App Store e Google Play singolarmente. Queste saranno più che raddoppiate tra oggi e il 2023.

Le proiezioni della società di analisi parlano di ricavi globali sulla piattaforma Apple che dovrebbero raggiungere 96 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Ciò rappresenta un aumento del 104% rispetto al totale di 47 miliardi del 2018, con un CAGR del 15,6%.

Per Google Play, in confronto, Sensor Tower prevede che raggiungerà 60 miliardi di dollari di spesa degli utenti in tutto il mondo. Con un aumento del 140% rispetto al 2018 e con un CAGR del 19%. Seconda questa previsione, Google Play ridurrà il suo revenue gap con l'App Store. Tuttavia, la piattaforma di Apple continuerà a gestire quasi il 62 percento di tutte le revenue generate dai due store.

Le diverse aree del mondo

Sensor Tower prevede che America Latina e Africa mostreranno la maggiore crescita delle revenue nei prossimi cinque anni, su entrambe le piattaforme. Le revenue globali su App Store continueranno a essere guidate da Cina, Stati Uniti e Giappone.

Nel frattempo, i Paesi con le maggiori entrate di Google Play nel 2023 saranno gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone. Gli Stati Uniti si sono classificati al secondo posto dietro il Giappone per la spesa degli utenti nel 2018. Mentre la Corea del Sud si è classificata al terzo posto. I segnali sono di una crescita significativa di entrambi i Paesi rispetto al Giappone, per i prossimi cinque anni.

Sensor Tower prevede che l'America Latina raggiunga 2,4 miliardi di dollari di spese da parte degli utenti su App Store entro il 2023. Con un aumento del 239% rispetto ai 710 milioni di dollari che la società di analisi ha stimato siano stati spesi l'anno scorso. La crescita in questa regione su Google Play sarà ancora più pronunciata, raggiungendo 2,8 miliardi di dollari. Una crescita del 408% rispetto ai 550 milioni di dollari del 2018.

Il modello di Sensor Tower prevede che la spesa degli utenti dell'App Store nei paesi africani cresca del 296% rispetto al 2018 fino a 420 milioni di dollari. Mentre su Google Play prevede una spesa pari a 430 milioni di dollari nella regione, con una crescita del 406%.