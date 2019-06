Le app utili per organizzare una vacanza

Per i viaggiatori di un tempo bastava scegliere la destinazione, armarsi di mappa e partire, ma nell’era tecnologica anche l’organizzazione della vacanza passa attraverso lo smartphone.

A venirci in aiuto sono le numerose app che offrono servizi di vario tipo, dalla mappa personalizzata alla checklist per preparare i bagagli, dal comparatore di prezzi dei mezzi pubblici alla selezione delle attrazioni da visitare in base ai propri interessi.

Visto che l’offerta è così ampia, da dove iniziare? Ecco qualche spunto per scoprire le app che ti aiutano ad organizzare la vacanza meglio di un’agenzia di viaggi. Mettiti comodo ed esplora le varie proposte insieme al tuo smartphone.

Le app per ottimizzare tempi e costi della vacanza



Una volta scelta la meta della tua vacanza, il passaggio successivo è quello di scegliere come raggiungerla. Fatti assistere dall’app Rome2Rio e la gestione degli spostamenti diventa subito più semplice.

Ti basta selezionare il punto di partenza e quello di arrivo, per ricevere le indicazioni per raggiungere la destinazione in aereo, treno, autobus o traghetto. Le offerte sono messe in confronto sulla base dei tempi di percorrenza e delle tariffe. Tutto quello che devi fare è scegliere e prenotare!

Ok, ora hai deciso la meta e come raggiungerla, ma non sai ancora quali sono le attrazioni principali offerte dal territorio. Piuttosto che scegliere in base ai soliti luoghi comuni, con l’app Cool Cousin ricevi i consigli di viaggio direttamente dai residenti.

Chi conosce meglio una città se non chi la vive ogni giorno? Grazie a queste indicazioni, scoprirai i sentieri poco battuti e lontani dal turismo di massa, così riuscirai a vivere una vacanza davvero unica.

Ora che il tuo viaggio è programmato, non ti resta che fare la valigia. Se vuoi evitare di scordare qualcosa di importante, puoi affidarti all’app PackPoint, che ti aiuta a preparare il bagaglio. Seleziona le attività che hai pianificato e riceverai una checklist delle cose da mettere in valigia.

