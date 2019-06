Per gli utenti che hanno un iPhone e un Pc, o computer sia Mac che Windows, o che comunque utilizzano strumenti e servizi di entrambe le piattaforme operative, Apple e Microsoft hanno semplificato l'accesso all’account iCloud su Pc Windows 10.

Apple ha infatti rilasciato una app iCloud per Windows nuova di zecca, che è ora disponibile sul Microsoft Store, a questo link, e che semplifica l’integrazione tra i device della società di Cupertino e quelli basati su Windows.

La nuova app iCloud per Windows consente di accedere, in modo facile, alla libreria di foto e video, alla posta, al calendario, ai file e alle altre informazioni archiviate sul proprio account iCloud, utilizzando un Pc Windows 10.

iCloud, lo ricordiamo, è la piattaforma cloud di Apple che ospita servizi, contenuti e funzionalità quali iCloud Drive, Foto iCloud, Mail, Contatti, Calendario, Promemoria, Bookmark del browser Safari e altro ancora.

La nuova app iCloud per Windows introduce una nuova esperienza d’uso di iCloud Drive per gli utenti di Windows 10 che, spiegano le due aziende, si basa sulla stessa tecnologia che in Windows potenzia anche la funzionalità Files On-Demand di OneDrive. Ciò consentirà agli utenti di lavorare con una maggiore produttività offline sui dispositivi mobili e di condividere rapidamente file su iOS.

Con l’applicazione iCloud per Windows e iCloud Drive, sul Pc Windows 10 è possibile accedere ai file archiviati su iCloud Drive direttamente da File Explorer, senza utilizzare spazio sul Pc. L’utente ha comunque la possibilità di scegliere i file e le cartelle che desidera conservare sul Pc.

Ai file archiviati su iCloud Drive è poi possibile accedere anche dai dispositivi iOS, dal Mac e mediante browser su iCloud.com. C’è anche la possibilità di condividere qualsiasi file direttamente da File Explorer e di collaborare in modo facile con altre persone, in quanto le modifiche verranno sincronizzate sui dispositivi dell’utente.