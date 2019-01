Secondo l’analisi di App Annie la spesa dei consumatori negli app store dovrebbe superare 120 miliardi di dollari nel 2019. Se questa previsione dovesse confermarsi, non c'è nulla di più vitale per il business delle aziende che i dispositivi mobili.

App Annie è un fornitore globale di data & analytics per il mondo mobile. La società ha rilasciato il suo report annuale “The State of Mobile in 2019”. Si tratta di una guida per le aziende che desiderano ottimizzare il proprio business basato sulla mobile transformation.

I dati principali del report App Annie

Tra i punti chiave sottolineati dal report App Annie, il primo è che il mobile domina in tutto il mondo.

Gli utenti hanno scaricato 194 miliardi di app nel 2018, un numero impressionante. Altrettanto notevole è che hanno speso 101 miliardi di dollari negli app store. E hanno speso una media di tre ore al giorno sui dispositivi mobili.

Il tempo trascorso in-app è cresciuto del 50% dal 2016 al 2018, mentre i download fino al 35% nello stesso periodo.

Il mobile ha rappresentato il 62% della spesa pubblicitaria digitale globale nel 2018, rispetto al 50% nel 2017.

Il 60% in più di app, secondo App Annie, monetizzerà con l’in-app advertising nel 2019.

Video e gaming dominano il mobile

Se il mobile domina sul mondo, il video è il re di questa trasformazione. Nel 2019, 10 minuti di ogni ora trascorsa nella fruizione di media sarà di video in streaming su dispositivi mobili. Sempre secondo l’analisi di App Annie.

I giovani della Generazione Z (dai 16 ai 24 anni) passano il 20% di tempo in più nelle app rispetto al resto della popolazione.

Il mobile gaming è anch’esso un fenomeno globale. I giochi per dispositivi mobili sono cresciuti più rapidamente rispetto a quelli per console, Pc, handheld e online, nel 2018.

Nel 2019, afferma App Annie, dovrebbero raggiungere una quota di mercato pari al 60% della spesa del gaming su tutte le piattaforme.

Il report fornisce dati e analisi su un'ampia gamma di settori verticali del mondo mobile. Consente alle aziende di tutte le dimensioni di comprendere meglio il mercato mobile.

Il rapporto esamina macrotrends, app ranking e una serie di settori. Tra questi: mobile marketing, shopping e retail, viaggi, gaming, social network, media e intrattenimento, servizi bancari e fintech, streaming video, appuntamenti e altro.

Il report è disponibile sul sito di App Annie a questo link.