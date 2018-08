Il nuovo modello di monitor Q3279VWFD8 di Aoc è un po’ il “fratello evoluto” del precedente Q3279VWF. Quest’ultimo è un “monitor tuttofare” che ha debuttato lo scorso autunno ed è stato apprezzato per il rapporto qualità/prezzo.

Il nuovo AOC Q3279VWFD8 adotta un diverso tipo di pannello, IPS, rispetto al pannello VA utilizzato dal suo predecessore.

Il nuovo display può vantare una gamma cromatica più ampia e pertanto una maggiore precisione del colore.

Ciò si traduce in immagini più naturali e vivaci. Il nuovo modello è quindi ancora più versatile e può trovare impiego anche negli ambiti della produttività e dell’imaging. Per il design accattivante e per il prezzo contenuto, è l’ideale per l’utenza domestica, come il predecessore. Ha caratteristiche che possono renderlo adatto anche al gaming.

Aoc Q3279VWFD8, un tuttofare di qualità

Il display Q3279VWFD8 è equipaggiato con un pannello IPS da 31,5" e risoluzione QHD (2560x1440 pixel). Offre quindi molto spazio sullo schermo, per una maggiore produttività, e una densità di pixel confortevole per l'uso quotidiano. Il design si presenta con finitura nera lucida e cornici strette. La superficie liscia della parte posteriore crea un piacevole contrasto con il solido piedistallo in finitura argento.

Il monitor garantisce ampi angoli di visione da 178/178°. Il pannello 8-bit+FRC offre una copertura dell'88% della gamma di colori NTSC. Il rapporto di contrasto è di 1200:1. La frequenza di aggiornamento è di 75 Hz e il tempo di risposta 5 ms GtG. Insieme al supporto AMD FreeSync, queste ultime sono caratteristiche valide anche per un'esperienza di gioco fluida.

Ampia la scelta in fatto di connettività, tra sorgenti tradizionali come VGA e DVI e le più recenti HDMI e DisplayPort. Il display è quindi pronto per essere collegato a diversi tipi di PC, laptop e atre sorgenti. È previsto un connettore jack da 3,5 mm per collegare le cuffie o un altoparlante esterno.

Il monitor da 31,5” Aoc Q3279VWFD8 costa 249 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.