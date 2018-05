AOC, display USB portatile per il lavoro

Da AOC arriva un nuovo display portatile dedicato a chi si sposta di frequente per lavoro: il modello I1601FWUX.

Si tratta di un monitor che offre la connettività USB-C e progettato per agevolarne il trasporto. Il nuovo display USB si basa su un pannello IPS da 15,6" (39,6 cm) con risoluzione da 1920 x 1080 pixel. Il monitor è abbinato a una smart cover che protegge il display quando non serve o durante il trasporto. Durante l’utilizzo, la stessa smart cover può essere usata come supporto sia in modalità orizzontale che verticale. Un po’ come siamo soliti fare con i nostri iPad.

AOC I1601FWUX: il display USB facile da trasportare

Non c’è solo la smart cover a supportare l’impiego del nuovo display AOC in situazioni spesso on-the-road. Il monitor è compatto e leggero: pesa circa 800 grammi e misura 8,5 mm di spessore. Rende dunque agevole l’inserimento e il trasporto in una borsa da computer laptop. Un ulteriore elemento di compattezza e portabilità è la connessione USB Type C. Questa infatti serve per collegare sia il segnale video che l'alimentazione. La porta USB-C include dunque il segnale DisplayPort e il collegamento dell'alimentazione in un unico cavo.

Il display IPS offre un angolo di visualizzazione di 160/160° e una luminosità di 220 cd/m². Il monitor è inoltre dotato della modalità AOC Low Blue Light, che riduce le onde di luce blu. Il tempo di risposta è di 5 ms GtG.

Il nuovo AOC I1601FWUX costa 229 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.

Per un più tradizionale utilizzo desktop AOC ha di recente lanciato sia un monitor per il gaming che la nuova serie professionale.