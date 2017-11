Meg Whitman lascia, Antonio Neri nuovo Ceo di HPE

Meg Whitman ha annunciato le proprie dimissioni da ceo di Hewlett Packard Enterprise e al suo posto il prossimo primo febbraio sarà nominato l'attuale Presidente della societa, Antonio Neri.

Whitman, comunque, rimarrà nel consiglio di amministrazione della società americana.

In qualità di Presidente di Hewlett Packard Enterprise, Antonio Neri è attualmente il responsabile dello sviluppo e della fornitura delle soluzioni di infrastruttura IT che sono il cuore pulsante delle società numero uno al mondo per dimensioni e tassi di crescita.

Queste soluzioni includono IT ibrido, Intelligent Edge e servizi. In precedenza ha ricoperto la carica di Executive Vice President e General Manager dell’Enterprise Group di HPE.

Prima che HP si dividesse in due società, Hewlett Packard Enterprise e HP Inc., Antonio Neri è stato Senior Vice President e General Manager delle business unit HP Servers e HP Networking, dove gestiva la definizione delle attività di Ricerca e sviluppo, l’introduzione di innovazioni sul mercato e l’attuazione delle strategie go-to-market.

Prima ancora, era a capo della business unit HP Technology Services, incaricata di fornire servizi di supporto e consulenza per i prodotti e le soluzioni HP di livello enterprise.

Antonio Neri è entrato a far parte di HP nel 1995 come Customer Service Engineer nel call center dell’area EMEA.

Ha conseguito la laurea in Ingegneria informatica presso la Escuela Nacional De Educación Técnica e la Universidad Tecnológica Nacional. È inoltre docente di Arte e disegno.