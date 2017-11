Dieci antivirus per proteggere i dispositivi Android

I virus Android (e altri malware) sono in aumento, ma quanto minacciano le aziende? Quali sono gli strumenti migliori per combatterli?

La ricerca condotta dall'Av-Test Institute, un fornitore di servizi indipendente di ricerca sulla sicurezza It e antivirus con sede in Germania, mostra che i campioni di malware Android cresciuti parecchio ogni anno.

Nel 2014, il totale è stato di oltre 326 milioni, ma nel 2016, Av-Test ha registrato quasi 597,5 milioni di campioni, quasi il doppio rispetto a due anni prima. Entro il 2019, il malware mobile costituirà circa il 33% di tutti i malware riportati nei test standard, rispetto al 7,5% di oggi, secondo la "Market Guide for Mobile Threat Defense Solutions" di Gartner dell' agosto 2017.

La situazione Android

Anche il malware Android è sempre più sofisticato. Si consideri il ransomware DoubleLocker-Android che Eset ha recentemente rilevato. DoubleLocker è in grado di cambiare il Pin di un dispositivo, impedendo agli utenti di accedere ai loro device. Può crittografare i dati sul dispositivo. Si tratta di un doppio whammy, come mai visto prima nell'ecosistema Android, secondo Eset. Però la sicurezza Android sta migliorando, e la diversità delle applicazioni di sicurezza disponibili per la piattaforma è forte, secondo Nick FitzGerald, ricercatore senior di Eset. Questo significa che c'è più di un insieme di ostacoli che gloi attacket devono superare per avere una campagna malware di grande successo.

I migliori strumenti di protezione dalle minacce

Di seguito riportiamo i dieci migliori strumenti software antivirus per Android, secondo le valutazioni di Av-Test. Ogni applicazione di software antivirus Android di seguito elencati hanno ricevuto una protezione perfetta e punteggi di usabilità di 6,0. Le app sono in ordine alfabetico.

AhnLab Il V3 Mobile Security di AhnLab ha gestito il rilevamento di malware Android in tempo reale nel 99,8% dei casi, a fronte di una media del settore del 95,7%. L'applicazione non influisce negativamente sulla durata della batteria o fa sì che il dispositivo si indebolisca durante il normale utilizzo. Durante l'installazione e l'utilizzo delle app di Google Play o di negozi di applicazioni di terze parti, non ha registrato falsi avvisi. Le funzioni di navigazione sicure di V3 Mobile Security aiutano a proteggere gli utenti da attacchi di phishing e siti Web dannosi, ma l'applicazione non include funzionalità antifurto come la pulizia remota. Tra le caratteristiche aggiuntive non valutate vi sono un blocco app e un consulente per la privacy.

Antiy. L'applicazione di protezione contro le minacce informatiche Avl ha svolto un lavoro impeccabile di rilevamento delle minacce informatiche Android in tempo reale e delle minacce scoperte nelle quattro settimane precedenti, con una percentuale di rilevamento del 100% in entrambi i casi. Avl ha anche guadagnato alti punteggi per non avere impatto sulla durata della batteria, rallentando il dispositivo durante il normale utilizzo o generando troppo traffico sul dispositivo. Durante l'installazione e l'utilizzo delle app di Google Play o di negozi di applicazioni di terze parti, ha emesso zero falsi avvisi. Avl offre sicurezza di navigazione e protezione dal phishing, oltre alla possibilità di bloccare le chiamate da numeri specifici o sconosciuti, ma non offre funzioni antifurto come il blocco remoto, la pulizia o la localizzazione.

Bitdefender. Il rilevamento del malware Android di Bitdefender in tempo reale è del 100%. Per l'usabilità, l'applicazione ottiene buoni punti per non inficiare la durata della batteria o la velocità del dispositivo. Av-Test non ha trovato falsi avvisi durante l'installazione/utilizzo di applicazioni legittime di Google Play e app store di terze parti. A differenza di alcune app per la protezione da malware Android, Mobile Security di Bitdefender offre funzionalità antifurto, tra cui blocco remoto, cancellazione e localizzazione, oltre a protezione sicura per la navigazione Web e il phishing. Come molti altri strumenti di sicurezza Android, non include il filtraggio dei messaggi o il blocco delle chiamate e non supporta tutti i tipi di crittografia. Tra le funzionalità aggiuntive non valutate vi sono il blocco delle app, un consulente sulla privacy e la privacy dell' account.

Cheetah. Quando si tratta di rilevamento di malware Android, l'app Security Master di Cheetah Mobile ottiene il 100%. Il perfetto punteggio di usabilità dell'app deriva dal fatto di avere un tocco leggero nell'influenzare la durata della batteria, non rallentare il dispositivo e non generare traffico in eccesso sul dispositivo. Durante l'installazione e l'utilizzo delle app di Google Play o di altri negozi di applicazioni di terze parti, non sono stati rilevati falsi avvisi. Security Master include il trio di funzioni antifurto: blocco remoto, pulire e individuare. Altre caratteristiche includono il blocco delle chiamate (di numeri specifici e sconosciuti) e la protezione da attacchi di phishing e siti Web dannosi. Tra le funzionalità aggiuntive non testate vi sono un pulitore per la privacy, un power boost e una maggiore sicurezza Wi-Fi.

G Data. G Data Internet Security ha più funzionalità di molti altre suoi concorrenti di primo piano. Av-Test ha selezionato le caselle relative a blocco remoto, cancellazione e localizzazione, blocco delle chiamate, filtraggio dei messaggi, navigazione sicura, controllo parentale e supporto per tutti i sistemi di crittografia. Il tasso di rilevamento in tempo reale del malware Android di Internet Security è stato del 99,8%, mentre nelle ultime quattro settimane ha rilevato minacce scoperte al 100%. L'eccellente punteggio di usabilità è stato ottenuto non influenzando negativamente la durata della batteria, trascinando verso il basso le prestazioni del dispositivo o generando troppo traffico. L' applicazione ha emesso zero falsi avvertimenti durante l' installazione e l'uso di applicazioni legittime da Google Play e negozi di app di terze parti.

Kaspersky Lab. Lo scanner malware di Kaspersky Lab ha catturato l'ultimo malware Android in tempo reale nel 99,8% dei casi e le ultime minacce scoperte nel corso del mese precedente, il 100% dei casi. Il perfetto punteggio di usabilità dell'app è il risultato di una batteria che non influisce sulla durata della batteria o ne rallenta le prestazioni. Il set di funzioni è più robusto della maggior parte, con blocco remoto, cancellazione e localizzazione; blocco delle chiamate; filtraggio dei messaggi e protezione di navigazione e antiphishing sicura, anche se il prodotto Internet Security di G Data offre alcune altre funzioni. Tra le caratteristiche aggiuntive non testate vi sono la protezione della privacy, la protezione antiphishing per i testi e il blocco delle app.

McAfee. McAfee Mobile Security Android malware scanner Android ha rilevato bug in tempo reale 99,9 per cento del tempo, ma ha scoperto bug scoperti negli ultimi quattro settimane 100%. Come con tutte le altre applicazioni, l'usabilità è ottima. Il set di funzionalità dell'app è robusto, che include un set completo di strumenti antifurto, blocco delle chiamate, protezione di navigazione e phishing, e la possibilità di salvare i dati personali su una scheda Sd o sul cloud. Mobile Security non supporta tuttavia tutti i tipi di crittografia o di filtraggio dei messaggi di testo. Altre caratteristiche non testate includono un ottimizzatore della batteria, privacy e blocco app.

Norton. Norton MobileSecurity è tra le suite di rilevamento malware Android più complete. Oltre a tutte e tre le funzioni antifurto, offre blocco delle chiamate, protezione di navigazione e phishing sicura e backup dei dati personali su schede SD e cloud. MobileSecurity ha rilevato nuovi malware in tempo reale e quelli scoperti nel mese passato al 100% del tempo. Le prestazioni sono state al top, senza alcun impatto sulla durata della batteria e sulle prestazioni del dispositivo.

Tencent. Con Tencent WeSecure si ha blocco delle chiamate, protezione di navigazione e antiphishing sicura e la possibilità di eseguire il backup dei dati personali su schede Sd o cloud. L'app effettua il rilevamento in tempo reale di nuovi malware, catturandolo nel 99,9 per cento del tempo, ma ha rilevato nuovi malware segnalati nelle ultime quattro settimane 100 per cento del tempo. L'usabilità è eccellente, senza inconvenienti per la durata della batteria o le prestazioni e senza falsi avvertimenti.

Trend Micro Mobile. La Mobile Security di Trend Micro controlla la maggior parte delle funzionalità: antifurto, blocco delle chiamate, filtraggio dei messaggi di testo, protezione antifurto e anti-phishing e controllo parentale. Inoltre, sono disponibili uno scanner per la protezione della privacy, la protezione dei messaggeri e la protezione della rete. L'applicazione ha raggiunto un tasso di rilevamento del 100% per i nuovi malware in tempo reale e per le minacce scoperte negli ultimi quattro mesi. Anche l'usabilità è stata eccellente, senza trascinare la durata della batteria o le prestazioni e senza falsi avvisi.