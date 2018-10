In previsione del black friday e del seguente periodo di festività, gli annunci pubblicitari di Lego Systems diventano intelligenti. Tali annunci pubblicitari interattivi intelligenti funzioneranno per tutto il periodo in cui si concentrano le maggiori vendite di giocattoli nell’anno.

A darne notizia è Ibm. Infatti, Lego Systems è il primo marchio a implementare la più recente soluzione pubblicitaria basata su intelligenza artificiale di Ibm. Questa si chiama Ibm Watson Ads Omni ed è un'estensione di Watson Ads. Lego Systems, Inc. è la società sussidiaria statunitense di Lego Group.

Watson Ads è una soluzione di advertising interattivo che consente un’estrema personalizzazione oltre a offrire la possibilità di rilevare insight. Watson Ads di Ibm era precedentemente disponibile solo sull'app The Weather Channel e su weather.com.

Con il lancio di Watson Ads Omni, gli annunci potenziati da intelligenza artificiale possono essere distribuiti su qualsiasi sito digitale.

Addestrato alla conoscenza di 35 diversi prodotti Lego, Watson Ads Omni consente a Lego Systems di creare risposte altamente personalizzate.

Risposte personalizzate sulle domande, sugli interessi e sulle esigenze specifiche dei consumatori. Ciò consente al marchio di costruire conversazioni one-to-one su larga scala con i propri clienti. Ovunque essi stiano effettuando il loro percorso all'acquisto.

Annunci pubblicitari basati su intelligenza artificiale

Per i professionisti del settore pubblicitario, l’esigenza primaria è quella di passare attraverso l’affollamento di annunci pubblicitari. Un mantra spesso ripetuto è quello di offrire messaggi più personalizzati e mirati, su tutti i touchpoint. Tuttavia, come realizzarlo al meglio rimane una sfida.

Secondo uno studio Ibm, il 71% dei marchi continua a fornire messaggi di marketing generici ai propri clienti.

Utilizzando Watson Ads Omni, Lego Systems è in grado di preservare la rilevanza e l'immediatezza delle esperienze personalizzate. E allo stesso tempo di raggiungere milioni di potenziali clienti in un colpo solo, attraverso un'esperienza omnicanale.

In pratica, ciò significa per i marchi avere il controllo per connettersi con i clienti attraverso tutti i canali o touchpoint che sono alla portata del loro ecosistema pubblicitario.