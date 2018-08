Crello è l’editor grafico online lanciato da Depositphotos nel mese di giugno dell'anno scorso (ne abbiamo parlato qui). È uno strumento che permette di creare in maniera semplice grafiche, presentazioni multi-pagina, biglietti da visita, caroselli per Facebook.

Arriva ora una nuova aggiunta alla cassetta degli attrezzi di Crello: il tool denominato Animation Maker. Il nome è esplicito: il nuovo strumento è ideato per creare post animati per i social media e le pubblicità. E ci aiuta a farlo, preservando la filosofia di Crello, in modo rapido e senza richiedere competenze professionali nel design.

Una grafica animata cattura molto di più l’attenzione degli utenti, rispetto a un’immagine statica. Animation Maker permette per l’appunto di accendere l’interesse degli utenti e farsi notare di più sui social media. Lo fa assistendoci nella creazione di ad, post e grafiche animate per i social, mediante l’utilizzo di modelli preconfezionati.

Il nuovo strumento Animation Maker di Crello è indirizzato agli esperti di marketing, agli imprenditori e ai social media manager. Il tool consente loro di realizzare in maniera facile design video partendo da immagini statiche e da template personalizzati.

Immagini in movimento, con Animation Maker di Crello

Partendo ad esempio da foto statiche, Animation Maker consente di aggiungere icone, emoji e illustrazioni animate alle immagini. Offre inoltre la possibilità di realizzare combinazioni di foto con sfondi video, per ottenere effetti visivi d’impatto.

I template animati pronti all’uso sono personalizzabili mediante le regolazioni. Inoltre, lo strumento si occupa dell’adattamento del design video a varie piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter, blog e altre.

L’utente può creare design video in tre dimensioni diverse: innanzitutto post animati per i social media da 1080x1080px. Poi clip in Full HD e video per la copertina di Facebook. È poi possibile scaricare i video in formato mp4 per caricarli sui propri account social media, siti, blog o altro.

Crello Animation Maker fornisce all’utente una collezione di template animati progettati professionalmente, oltre a icone animate, illustrazioni, sfondi e badge. Le nuove funzionalità di Crello possono essere provate gratuitamente. Per lavorare con tutte le funzioni video e le collezioni animate è necessario l’account Pro che costa $9,99 al mese.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della piattaforma.