Android Enterprise è la soluzione di ultima generazione che aiuta le aziende nella gestione dei dispositivi che i dipendenti utilizzano per lavoro, in modo da preservare sia la flessibilità che la produttività.

Android Q, ha spiegato sul blog di Android Enterprise il Platform Specialist Corey Campbell, rappresenterà un'importante pietra miliare per le organizzazioni che stanno compiendo la transizione dalla gestione basata su Device Admin alle funzionalità di management avanzate di Android Enterprise.

Funzionalità quali la separazione tra i dati del lavoro e quelli personali attraverso il profilo di lavoro, l’enrollment più rapido e strumenti come Google Play gestito.

Quando sarà disponibile la versione finale di Android Q, le API contrassegnate come deprecate in Android Pie, spiega ancora Google, verranno completamente rimosse: password enforcement, disable camera e disable keyguard.

L'impatto esatto, evidenzia Google, varierà a seconda delle situazioni. Sul blog citato, consultabile nella versione originale completa a questo link, l’Android Enterprise Platform Specialist Corey Campbell offre alcuni dettagli tecnici in merito.

In più, Google ha preparato diverse risorse per aiutare le organizzazioni ad affrontare questa transizione nel modo più fluido possibile.

Android Enterprise Migration Bluebook è una guida per i responsabili IT che desiderano conoscere i passaggi dettagliati e le best practice per passare da una distribuzione legacy con Device Admin ad Android Enterprise.

In un video “walkthrough”, visualizzabile a questo link, lo stesso Corey Campbell illustra inoltre anche molti dei concetti chiave, utili da conoscere per questa transizione.

Infine, l’esperto consiglia anche di contattare il provider EMM della propria organizzazione, per ulteriori indicazioni sulla migrazione.