Anche Disney entra nel mondo dello streaming video

Si chiamerà semplicemente Disney+ il nuovo servizio con il quale Walt Disney Company entrerà ufficialmente nel mondo dello streaming video. A dare la notizia è stato il presidente e CEO di Disney Bob Iger durante la presentazione dei risultati finanziari per l'intero anno fiscale e del quarto trimestre 2018. Il lancio di Disney+ è previsto per la fine del 2019. E avverrà in primo luogo negli Stati Uniti.

Iger ha anche precisato che Lucasfilm sta sviluppando una seconda serie di Star Wars per Disney+ che entrerà in produzione l'anno prossimo. La serie seguirà le avventure della spia ribelle Cassian Andor durante gli anni formativi della ribellione e prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Diego Luna riprenderà il ruolo di Andor, che ha avuto origine nel film del 2016. "Tornare all'universo di Star Wars è un evento speciale per me – ha affermato Luna –. Abbiamo davanti a noi un'avventura fantastica e questo nuovo ed entusiasmante formato ci darà la possibilità di esplorare il personaggio più a fondo". La nuova serie esplorerà storie ricche di spionaggio e missioni audaci per ridare speranza a una galassia nella morsa di un impero spietato. La data di lancio della serie sarà annunciata nel corso del prossimo anno.

Una ricca offerta di serie con personaggi di successo

Disney+ sta anche assemblando una serie incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan dell'Universo Marvel Cinematic. Si tratta di Loki, il dio delle malefatte e fratello di Thor, che sarà interpretato da Tom Hiddleston.

I nuovi progetti si affiancano a un lunga lista di film e serie in programma per Disney+, incluse nuove storie ambientate nei mondi dei simpatici personaggi di Monsters Inc. (realizzati insieme a Pixar) e di High School Musical (la fortunata saga cinematografica di Disney Channel), oltre alle avventure in una galassia lontana, lontana. Infatti, qualche mese fa, Lucasfilm ha rivelato che il produttore e attore Jon Favreau scriverà e produrrà per Disney+ The Mandalorian. Ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima della nascita del Primo Ordine, la serie è attualmente in produzione con una schiera di registi, che include Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Dave Filoni (Star Wars: La Guerra dei Cloni, Star Wars Rebels), Bryce Dallas Howard (Solemates) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok).