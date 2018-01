Quando gli analytics diventano opere d’arte

Gli analytics servono a comprendere le relazioni, la connettività e il quadro generale nascosto all'interno dei dati di un'azienda può essere una indicazione affidabile per aumentare la redditività.

Che si tratti di rilevamento di frodi, della scoperta preventiva di malfunzionamenti di produzione o di una customer journey più efficiente, oggi le principali aziende hanno fatto degli analytics sui propri dati una leva di vantaggio competitivo per raggiungere i loro obiettivi di business.

Man mano che le aziende si rendono conto che l'analisi dei dati è la chiave per il successo aziendale, la platea di coloro che sono interessati e sentono la necessità di ottenere tali informazioni si allarga al di là dei soli professionisti degli analytics, fino a coinvolgere i C-level, gli analisti business, i responsabili marketing e altri vari team aziendali.

Teradata fornisce analytics e uno dei modi più creativi con cui sta facilitando la conversazione tra questi gruppi eterogenei all'interno della stessa azienda sono le visualizzazioni artistiche, che descrivono creativamente le informazioni attraverso l'applicazione di tecniche analitiche multi-genere avanzate.

Il progetto Art of Analytics di Teradata è un programma in cui ogni cliente Teradata può essere coinvolto: trasforma i risultati analitici in immagini accattivanti ed esplicative che mostrano le relazioni causali all'interno dei dati, rendendo così più facile per qualsiasi fruitore identificare schemi in grado di guidare a soluzioni concrete da applicare ai problemi che un’azienda sperimenta nel mondo reale.

Nella Gallery Art of Analytics sono riportati esempi di progetti che mostrano intuizioni che hanno davvero avuto un impatto sul business. I nomi di ciascuna azienda non vengono citati per garantire la privacy.

I clienti di Teradata sono invitati a far parte della collettiva Art of Analytics, dove possono contribuire a un portafoglio diversificato di storie di clienti, che vengono visualizzate come un'opera d'arte ad alto impatto visivo.

I data scientist Teradata utilizzano le loro profonde conoscenze commerciali, la creatività e le competenze analitiche per trasformare i casi utente aziendali in opere d'arte, come quelle che seguono.