Analytics e diabete: nasce una partnership Accenture-Roche

Accenture e Roche hanno definito una collaborazione che ha l'obiettivo di migliorare i servizi digitali che quest'ultima già offre nella gestione delle terapie per i pazienti affetti da diabete. L'idea di fondo è quella di sviluppare una specifica piattaforma di analytics per l'ecosistema digitale di Roche, in modo da abilitare alcuni nuovi servizi orientati sia ai pazienti sia ai loro medici.

Attraverso la nuova piattaforma Roche potrà consolidare a analizzare i dati raccolti dai pazienti che utilizzano i suoi sistemi. Da questa analisi arriveranno informazioni utili per personalizzare maggiormente le terapie, come anche informazioni che Roche stessa e i partner del suo ecosistema potranno usare per migliorare i loro prodotti.

L'accordo interessa soprattutto i pazienti europei. Nel corso della sua durata (cinque anni) la nuova piattaforma di analytics sarà implementata attraverso la Intelligent Patient Platform di Accenture e i servizi che ne deriveranno saranno disponibili appunto per i pazienti e i medici del Vecchio Continente.

Roche indica in particolare la volontà di realizzare una "piattaforma aperta" che porti in prospettiva a soluzioni più integrate per la gestione delle terapie. Le funzioni di analytics fanno parte di questa evoluzione e ne completano la parte di back-end, le informazioni ricavate possono essere messe a disposizione dei pazienti in vari modi e Roche si sta muovendo anche in tal senso. Non a caso di recente ha acquisito mySugr, i cui servizi e app mobili sono usati da circa un milione di pazienti diabetici in tutto il mondo.