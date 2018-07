Analisi predittiva al servizio della gestione dei rischi

Grific (Global Risk Index for Insurance and Companies) è un servizio che combinando le informazioni sugli eventi atmosferici e catastrofali permette di conoscere i rischi di una determinata area del territorio italiano.

Lo ha realizzato Kubris, il centro di innovazione di Kirey Group con il supporto scientifico del Centro Epson Meteo, che, sfruttando la grande quantità di dati a disposizione, con l'utilizzo dei modelli matematici e di algoritmi per l'analisi predittiva, fornisce a Grific le informazioni che, una volta analizzate, elaborate, gestite, e messe a disposizione per essere rappresentate su mappe a più livelli, le rende determinanti per identificare il corretto indice di rischio.

Come unico punto informativo sui rischi catastrofali attuali e futuri Grific offre informazioni dettagliate su ogni zona geografica, attraverso un’interfaccia semplice ed è disponibile anche come applicazione mobile, in grado di fornire alert sugli eventi catastrofici previsti con ben 72 ore di preavviso.

Con le informazioni raccolte in tempo reale e integrate con le osservazioni del passato e con le proiezioni future, le aziende potranno adottare piani di Loss Prevention e Disaster Recovery personalizzati, riuscendo così a migliorare l’efficienza operativa e la business continuity e a stipulare polizze assicurative con maggiore consapevolezza dei rischi e dei conseguenti costi.

Dal punto di vista del settore assicurativo, le Compagnie potranno sfruttare Grific integrando i dati con le altre informazioni in loro possesso per una migliore gestione e valutazione dei rischi quotando i premi assicurativi online in tempo reale, con l’obiettivo di fornire servizi sempre più innovativi e competitivi.

Verso blockchain

Kubris è già al lavoro sulla versione 2.0 di Grific nella quale si propone di aggiungere ulteriori strati di dati alla propria piattaforma per rendere il servizio sempre più completo, interfacciandosi con la rete dei trasporti, con i dati sulla microcriminalità, o con le previsioni che riguardano gli incendi e altro ancora.

Tra gli obiettivi di sviluppo di Grific, Kubris si propone di integrare nel servizio la tecnologia blockchain, per certificare l’effettivo avvenimento catastrofale e il suo impatto con maggiore rapidità.

L’adozione di blockchain consentirà, infatti, di registrare con certezza se gli accorgimenti previsti dal piano di loss prevention siano stati adottati dall’utente, a beneficio della certificazione dell’entità del sinistro e della sua liquidazione.