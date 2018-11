In vista del periodo di shopping natalizio, Amazon offre un nuovo strumento per aiutare i clienti a risparmiare. Dal giorno 29 novembre fino alle 23: 59 del 5 dicembre, tutti i clienti che acquistano su Amazon.it possono usufruire della Spedizione standard gratuita in Italia. L’offerta si riferisce agli ordini spediti da Amazon, quando si seleziona l'opzione di consegna standard al momento del check-out.

Per sfruttare l’offerta, Amazon mette a disposizione il codice promozionale RICEVIGRATIS. Inoltre, l’offerta si applica senza un minimo d'ordine, a milioni di prodotti disponibili nel catalogo dello store digitale.

Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna, ha presentato l’iniziativa dicendo che “Prima del Natale, i clienti possono godere di una settimana di consegne gratuita, senza un minimo d'ordine, per gli ordini venduti o spediti da Amazon, inclusi gli articoli delle guide regalo dedicate ai prodotti di elettronica, moda, casa e giocattoli, curate da Amazon. Con milioni di articoli disponibili per la consegna standard gratuita di questa promozione, vogliamo aiutare ulteriormente tutti i clienti Amazon a risparmiare ancora più denaro in questa stagione festiva".

Per conoscere termini e condizioni completi dell’offerta, consultare questa pagina del sito Amazon.

Resi fino a fine gennaio

La società di e-commerce ha pensato anche ai giorni successivi all’apertura dei regali. Se qualcuno dei regali di Natale non ci è gradito, il problema può essere risolto. L’azienda ha infatti annunciato anche l’estensione del periodo di reso in occasione del Natale.

I clienti possono restituire gli articoli spediti da Amazon.it tra il 1° novembre 2018 e il 31 dicembre 2018 fino al 31 gennaio 2019 incluso. Ciò, a condizione che la merce soddisfi le altre condizioni di reso. Tutte le informazioni sullo speciale periodo di reso per il Natale sono disponibili a questo link.

Per quanto riguarda le spedizioni, la consegna gratuita di Amazon è disponibile tutto l’anno raggiungendo dei limiti di ordine. Inoltre, venditori di terze parti offrono spesso la consegna gratuita.

E poi c’è sempre anche l’abbonamento Amazon Prime a pagamento, con i suoi vantaggi e i suoi servizi. Tra i quali, ad esempio, Consegna Oggi a Milano e Roma.