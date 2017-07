Amazon Spark, social network per l’e-commerce

C'era bisogno di un altro social network? Probabilmente no, ma Amazon ha sempre nuove idee per favorire lo shopping online - ovviamente quello sul suo Store - e ha pensato che inserire funzioni di social networking nella sua app ufficiale fosse un buon sistema. Ed ecco la nascita di Amazon Spark.

Intelligentemente, la casa di Jeff Bezos ha deciso di lanciare Amazon Spark non puntando su tutto il suo pubblico potenziale ma sulla parte che le è più "vicina", ossia gli utenti iscritti al programma Amazon Prime. E non ha creato un'app separata ma ha integrato il social network in quella classica per lo shopping, come una semplice funzione in più.

Il funzionamento di Amazon Spark - che per ora è attivo solo negli USA - è molto simile a quello di Pinterest, con in più il collegamento diretto allo Store di Amazon. Si possono postare foto e video di qualsiasi tipo, infatti, ma la logica di Spark è che in quei contenuti ci siano (anche) prodotti acquistabili online.

In quel caso basta un tocco perché Amazon Spark mostri qualche informazione in più e soprattutto porti l'utente direttamente alla pagina del prodotto. E di solito a quel punto basta un tocco in più per acquistarlo, dato che Amazon ha già tutti i nostri dati.