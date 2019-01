Amazon continua a investire in nuove tecnologie che uniscano il mondo digitale e quello reale per portare vantaggi ai clienti. Dagli investimenti effettuati e dal lavoro di ricerca e sviluppo arriva ora Amazon Scout.

Si tratta di un nuovo sistema di consegna completamente elettrico e automatico. Progettato, naturalmente, per portare i pacchi ai clienti mediante dispositivi di consegna autonomi (in sicurezza, sottolinea l’azienda).

Questi dispositivi sono stati creati da Amazon, hanno dimensioni compatte e si spostano lungo i marciapiedi a passo d'uomo. Non li vedremo subito invadere le strade di tutto il mondo: al momento il sistema è in fase di test sul campo. Infatti, questi dispositivi inizieranno a consegnare pacchetti ai clienti in un quartiere di Snohomish County, Washington.

Come funziona la consegna con Amazon Scout

I clienti nella contea di Snohomish potranno effettuare ordini come farebbero normalmente. I loro pacchetti Amazon saranno consegnati da uno dei corrieri partner o da Amazon Scout. I clienti possono acquistare dall’app oppure online, e usufruire delle stesse opzioni di consegna.

Il nuovo servizio inizierà con sei dispositivi Amazon Scout che consegnano pacchetti dal lunedì al venerdì, durante le ore diurne. I dispositivi seguiranno autonomamente il loro percorso di consegna ma inizialmente saranno accompagnati da un dipendente Amazon.

L’azienda ha sviluppato Amazon Scout nel suo laboratorio di ricerca e sviluppo a Seattle. Prestando attenzione, sottolinea Amazon, al fatto che i dispositivi possano spostarsi in modo sicuro ed efficiente intorno ad animali domestici, pedoni e qualsiasi altra cosa trovino sul loro percorso.

La fase di test in questo primo quartiere servirà ad acquisire dati per eventualmente migliorare e perfezionare il sistema.

L’abbinamento tra mobilità, trasporti e nuove tecnologie ricorre sempre più spesso ultimamente. Abbiamo visto le presentazioni di diverse soluzioni innovative al Consumer Electronics Show 2019 (qui e qui). E di recente il report Brand Finance Global 500 2019 ha sancito Ferrari quale marchio più forte e proprio Amazon come quello di maggior valore.