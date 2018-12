Amazon AR View è una nuova funzione dell’app mobile, disponibile sia per gli utenti iOS che per Android. La funzione permette di visualizzare i prodotti che ci interessano direttamente nella nostra abitazione, grazie alla realtà aumentata.

La funzione di realtà aumentata non è disponibile per tutti i prodotti del catalogo Amazon. Quando è disponibile, consente di collocare, all’interno della app, il prodotto visualizzato nel contesto del proprio arredamento.

Amazon AR View: shopping quasi reale

Per fare ciò, basta puntare lo smartphone sul punto della casa dove si vuole vedere l’anteprima del prodotto. Grazie alla funzione AR View, qualche secondo dopo il prodotto apparirà sullo schermo del cellulare. E qui, tramite la realtà aumentata, si avrà la possibilità di guardarlo da diversi punti di vista e angolature.

L’app consente anche di scattare foto o fare video al prodotto per poterlo comparare con altri, prima dell’acquisto. Amazon AR View è supportato dall’ultima versione dell’app mobile di Amazon, per iOS e Android sui rispettivi store.

Su iOS, AR View è compatibile con iPhone 6S e modelli successivi, con iOS 11.0 o versioni successive. Su Android, richiede l’installazione dell’app ARCore ed è supportato solo su Android 7.0 e successivi.

Maggiori informazioni su Amazon AR View e sulla compatibilità della funzione, sono disponibili a questo link.

Acquisti con l'intelligenza artificiale

AR View non è l’unica novità riguardante le nuove esperienze di shopping online dell’azienda fondata da Jeff Bezos.

Amazon 360 View è una funzione che consente di vedere l’anteprima del prodotto a 360 gradi. Permette in pratica di osservare l’oggetto da tutte le angolazioni, prima di completare l’ordine. 360 View è una funzione accessibile direttamente dalla pagina dei prodotti disponibili su Amazon.it.

Infine Amazon Scout: un’area dello shopping online incentrata sul catalogo di prodotti per la casa. Ma non si tratta di una semplice categorizzazione. Piuttosto, di un’esperienza di shopping visuale e guidata. Che permette al cliente di sfogliare il catalogo di prodotti per la casa, nonché di creare il proprio feed personalizzato.

Con un meccanismo analogo ai social, basterà mettere un like (o un dislike) a una foto per ricevere in tempo reale suggerimenti personalizzati. L’interfaccia aiuta dunque a trovare i prodotti più adatti al proprio stile, grazie a sistemi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale.

Amazon Scout è utilizzabile via browser web, a questo link.

Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it, commenta con queste parole le ultime novità dell’azienda. “Stiamo utilizzando le ultime e più innovative tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata per sviluppare funzionalità che permettano ai nostri clienti di vivere una vita più facile e confortevole. Le nuove funzionalità permettono ai clienti di scegliere tra la vasta selezione di prodotti presenti su Amazon.it, esattamente quelli che si sposano meglio con lo stile della propria abitazione. Sarà infatti possibile vedere numerosissimi elettrodomestici e oggetti di arredo nella dimensione e scala reale all’interno dell’ambiente in cui verranno posizionati prima ancora di acquistarli, permettendo in questo modo un risparmio di tempo e denaro.”