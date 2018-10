L'espansione dei private label è stata una delle principali priorità per Amazon, con l'introduzione di diversi nuovi brand ogni anno.

Amazon sta ora rallentando l’espansione dei propri marchi, a favore dell'introduzione di numerosi brand esclusivi.

L’indicazione proviene da un nuovo report di One Click Retail, società specializzata nella misurazione e analisi dei dati dell’e-commerce.

A differenza dei private label ​​di proprietà di Amazon, questi brand sono di proprietà di produttori quali Perrigo e First Quality. Essi beneficiano comunque dell'alta visibilità derivante dall'essere un Amazon Brand.

Amazon, private label e marchi esclusivi

Basic Care, lanciato ad agosto 2017, è di proprietà ed è prodotto da Perrigo. Le medicine da banco Basic Care rappresentano l'alternativa esclusiva di Amazon al marchio Good Sense di Perrigo. A partire dal terzo trimestre del 2018, il primo ha superato il secondo nella quota di mercato su Amazon.com.

Basic Care controlla oltre il 15% delle vendite OTC. Mentre Good Sense è passato da oltre il 20% a gennaio a un minimo del 9% durante il terzo trimestre. Ciò equivale a una media delle vendite settimanali di Basic Care di circa 250.000 dollari.

"Questo dimostra il vantaggio competitivo di essere un marchio esclusivo di Amazon. Essere etichettati come Amazon Brand dà ai produttori un notevole impulso alla visibilità rispetto ad altri marchi, anche i loro”. Lo ha dichiarato Peter Andrews, Director of Insights di One Click Retail.

Esempi di successo

La categoria dei pannolini è servita come laboratorio per la strategia private label di Amazon. Dopo alcuni insuccessi iniziali in questa categoria, Amazon ha trovato il successo con il marchio Mama Bear. Questo è cresciuto del 40% nelle vendite, dal secondo trimestre al terzo trimestre 2018. E ha raggiunto un fatturato medio settimanale di circa 200.000 dollari.

Amazon ha continuato il proprio impegno nei pannolini Mama Bear, supportandoli con una serie di promozioni a metà luglio e all'inizio di agosto. Nel frattempo, ha anche stretto una partnership con First Quality per presentare una nuova linea di pannolini esclusivi Amazon.

Earth+Eden, di proprietà e prodotta da First Quality, è una nuova linea di pannolini per bambini disponibile esclusivamente su Amazon. First Quality produce anche Cuties, una linea premium di pannolini per bambini che ha lottato per competere su Amazon con marchi più grandi come The Honest Company.

Earth+Eden condivide molte similitudini di design e marketing con Cuties, ma beneficia del vantaggio competitivo di essere un'esclusiva Amazon.

“Data la popolarità dei pannolini Mama Bear e l'invidiabile crescita sin dal lancio del marchio, è una mossa strategica molto intelligente per First Quality sfruttare i benefici dell'essere un Amazon Brand”, ha affermato ancora Peter Andrews, Director of Insights di One Click Retail.

A questo indirizzo è possibile leggere il report di One Click Retail sull’evoluzione della strategia Amazon sui brand.