Amazon Prime Day dura 48 ore: 15 e 16 luglio

L'Amazon Prime Day 2019 comincerà alle 00:00 di lunedì 15 luglio e durerà per la prima volta 48 ore, con offerte valide fino alla mezzanotte del 16 luglio.

Gli iscritti a Prime avranno oltre un milione di offerte a livello globale, con sconti maggiori, offerte a tempo limitato, possibilità di intrattenimento inedite e lanci esclusivi.

Gli iscritti a Prime in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia ed Emirati Arabi Uniti, potranno fare acquisti durante i due giorni di offerte non-stop: TV, dispositivi per la casa intelligente, cucina, alimentari, giocattoli, moda, arredamento, prodotti essenziali per la vita quotidiana.

Acquisti online: il nuovo modo per farsi arrivare i pacchi in sicurezza

Fra le novità del Prime Day Amazon segnala l'intrattenimento con Prime (Amazon Music, Prime Video e Twitch Prime) con sorprese che coinvolgeranno alcune star internazionali.

Durante il Prime Day saranno disponibili oltre un milione di deal a livello globale, tra cui le Offerte WOW. I deal includeranno prezzi bassi sui marchi di punta. Data la natura di queste offerte, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente.

Prime Day per le Pmi

Gli iscritti a Prime possono sostenere le piccole e medie imprese durante il Prime Day facendo acquisti sulla vetrina Amazon Made in Italy, Amazon Handmade, Amazon Launchpad e altre sezioni.

Durante l’ultimo Prime Day, le piccole e medie imprese che vendono i loro prodotti attraverso i negozi di Amazon hanno superato i 1,5 miliardi di dollari in vendite nel mondo e hanno offerto centinaia di migliaia di sconti.

Per partecipare al Prime Day Amazon fa sapere che chiunque può iscriversi o iniziare un periodo gratuito di 30 giorni.