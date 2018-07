Amazon Prime Day 2018 inizierà alle ore 12.00 del 16 luglio e durerà poi per tutta la giornata del 17 luglio. Non è solo un giorno, dunque, ma una giornata e mezza in cui l’azienda attiverà offerte, promozioni e edizioni esclusive. Amazon parla di oltre un milione di promozioni in tutto il mondo.

Per questa edizione il Prime Day è stato dunque esteso a 36 ore, dalle 30 ore di durata del 2017. Ricordiamo che Amazon Prime Day è l'atteso evento annuale dedicato agli acquisti in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Questa giornata e mezza ospiterà dunque oltre un milione di offerte esclusive per i clienti Prime in tutto il mondo.

Offerte e promozioni, per Amazon Prime Day 2018

Amazon Prime Day 2018 è dedicata ai clienti Prime in numerosi Paesi in tutto il mondo, tra cui l’Italia. Le offerte non sono ristrette a particolari categorie ma coprono le più disparate tipologie di prodotti. Dai prodotti più tecnologici, quali televisori e soluzioni smart home, fino agli articoli da cucina e ai generi alimentari. E, per chi desidera portarsi avanti, anche materiali per il “back to school”, il rientro a scuola.

Occorre essere iscritto a Prime per beneficiare delle promozioni. Chi non lo è, può iscriversi al programma a questo indirizzo. Qui sono presenti anche tutte le informazioni sul programma e sul Prime Day. È anche disponibile un periodo gratuito di 30 giorni. I clienti Prime avranno la possibilità di accedere a edizioni speciali esclusive e alle Novità Prime Day. Tra queste ci saranno prodotti di interesse generale e anche album di artisti popolari. Sarà inoltre possibile seguire in streaming gli eventi con l’apertura delle “scatole con il Sorriso”, a questo indirizzo.

E non bisogna attendere fino al 16 luglio: il periodo di avvicinamento ad Amazon Prime Day 2018 è già iniziato. Nei giorni precedenti al Prime Day, i clienti Prime scopriranno già diverse promozioni e offerte esclusive. Sono già attive alcune sugli Amazon Brands, su Twitch Prime, in Kindle Unlimited e Audible. Amazon Music Unlimited offre l’accesso a quattro mesi di utilizzo del servizio di streaming musicale al costo di 0,99 euro.