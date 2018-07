Amazon Prime Day 2018 è risultato essere il più grande evento di shopping globale nella storia della piattaforma.

La giornata (e mezza) di promozioni e offerte speciali dedicata ai clienti Prime ha coinvolto l’Italia e altri 16 Paesi e secondo quanto comunica la società il Prime Day 2018 è stato il più grande evento di shopping di sempre anche in Italia.

C’è anche da dire che, rispetto al passato, quest’anno c’era più tempo a disposizione per sfruttare le offerte.

Quest’anno, infatti, la durata del Prime Day è stata estesa a un giorno e mezzo. Questa edizione del Prime Day ha anche visto l'introduzione delle Novità Prime Day, cioè di nuovi prodotti in edizione limitata e in esclusiva solo per i clienti Prime.

I più venduti durante Amazon Prime Day 2018

Il prodotto più venduto in Italia durante il Prime Day 2018 è stata la Fire TV Stick. Su Prime Now a Milano il prodotto vincitore appartiene alla categoria food: è stato l’Hamburger di Scottona - Chianina IGP.

Su Amazon.it l'Amazon Fire TV Stick è seguito da Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1 Max. Poi Braun MultiGrooming Kit Rifinitore di Precisione Regolabarba 9 in 1 per lo Styling della barba. E quindi Hoover Scopa Ricaricabile 2 in 1 Freedom.

Nella prima giornata di Prime Day in Italia, le categorie più acquistate per temi di interesse sono state: Elettronica, Casa e Giardino e Bellezza e cura della persona.

Molti i dispositivi di archiviazione tra SSD, USB stick e micro SD, acquistati nelle prime 12 ore di Prime Day. Tanti da poter contenere un selfie in alta risoluzione dell’intera popolazione di Europa e Stati Uniti.

A livello globale, un numero record di clienti ha acquistato nei 17 paesi in cui era attivo il Prime Day. Oltre che per i Fire TV, è stato un successo anche per i dispositivi Echo.

Le piccole e medie imprese hanno registrato in tutto il mondo vendite per più di 1 miliardo di dollari.