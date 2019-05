Amazon ha annunciato la disponibilità della nuova generazione del suo tablet più popolare: Fire 7. Il nuovo Fire 7 dispone di un processore più veloce e uno spazio di archiviazione che parte da 16 GB.

La nuova versione consente dunque di archiviare ancora più contenuti sul tablet, tra cui video, musica, giochi e libri. Per quanto riguarda il costo d’acquisto, Fire 7 continua a essere disponibile a partire da 69,99 euro.

Eric Saarnio, Director, Amazon Devices Europa, ha presentato la nuova versione con le seguenti parole. “Fire 7 è il nostro tablet bestseller, con decine di milioni di unità vendute nel mondo. Pur mantenendo un costo inferiore ai 70 euro, abbiamo apportato migliorie per i clienti grazie al processore più veloce e al doppio dello spazio di archiviazione, così i clienti possono godersi ancora di più i contenuti che apprezzano maggiormente sia a casa, sia in mobilità.”

Le caratteristiche del nuovo Amazon Fire 7

Fire 7 ora impiega un processore più veloce, un quad-core da 1,3 GHz, che rende più fluide attività quali l’esecuzione di app, la riproduzione di un film o la navigazione di siti web. Lo spazio di archiviazione, rispetto alla precedente generazione, raddoppia: il tablet è ora disponibile con uno storage interno di 16 GB o 32 GB, ulteriormente espandibile fino a 512 GB grazie allo slot microSD.

Per il resto, non ci sono stravolgimenti o novità. Fire 7 presenta un display 7” IPS con risoluzione 1024 x 600 (171 ppi). Il tablet è progettato in modo da risultare resistente per affrontare senza grosse preoccupazioni la normale usura di un utilizzo quotidiano. Su questo punto, Amazon vibra una stoccata ad Apple, affermando che “Come misurato nei test di caduta, Fire 7 è il doppio più resistente del più recente iPad mini”.

L’autonomia della batteria offre fino a 7 ore di attività quali lettura, ascolto di musica, riproduzione di serie Tv e film e navigazione del web. Chiaramente questo parametro è pesantemente influenzato dal tipo di attività che l’utente effettivamente esegue, e dalle impostazioni delle app, dei contenuti e del dispositivo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il tablet è dotato di fotocamera frontale e posteriore da 2 MP con registrazione di video in HD a 720p. Inoltre, si possono scattare e condividere foto e salvarle gratuitamente grazie all’archiviazione illimitata su cloud. La connettività è garantita dal supporto Wi-Fi dual band.

Il nuovo Fire 7 è disponibile in pre-ordine con chassis nero a 69,99 euro con annunci sponsorizzati, a 84.99 senza annunci, per la versione da 16 GB, mentre quella da 32 GB costa, rispettivamente 79,99 e 94,99 euro. Le spedizioni inizieranno il 6 giugno.

Oltre al tablet, sono disponibili anche le custodie per Fire 7, a 24,99 euro nei colori Nero, Verde Salvia, Malva, Blu-grigio, Ocra: le cover possono essere posizionate sia in verticale sia in orizzontale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Amazon, a questo link.