Amazon, 1.000 nuovi posti di lavoro in Italia

Amazon ha annunciato che creerà in Italia più di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine dell’anno.

Si tratta di una crescita che porterà la forza lavoro dell’azienda a un totale di 6.500 dipendenti, rispetto ai 5.500 di fine 2018.

Le nuove opportunità di lavoro sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza: dagli ingegneri e sviluppatori di software, dagli operatori di magazzino agli esperti di marketing, fino a coloro che sono alla ricerca della prima esperienza lavorativa.

Molti ruoli saranno disponibili anche nel nuovo centro di distribuzione che è stato appena inaugurato a Torrazza Piemonte (Torino).

Ulteriori posizioni saranno disponibili presso i centri di distribuzione già esistenti di Castel San Giovanni (Piacenza), Passo Corese (Rieti) e Vercelli, presso il centro di smistamento di Casirate d’Adda (Bergamo), il customer service di Cagliari, nei depositi di smistamento distribuiti in tutto il Paese e nel centro direzionale di Milano.

Le posizioni aperte

Nella sede direzionale di Milano è disponibile una varietà di posizioni: dai vendor manager, agli account manager dedicati al supporto delle piccole e medie imprese per incrementare le proprie vendite su Amazon, oltre a business development manager, specialisti nell’advertising, e altre.

Anche Aws contribuirà alla crescita dei ruoli corporate nel 2019 e sarà motore di sviluppo nel 2020, quando una nuova regione verrà aperta in Italia.

Tra le posizioni disponibili in AWS ci sono account manager, business development manages, data center technician, partner development manager, solutions architect, software development engineer, support engineer, systems development engineer ealtre.

Amazon arriverà a raddoppiare il numero di dipendenti del Centro di Sviluppo italiano di Torino che ospita professionisti focalizzati sulla ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale per Alexa, il servizio vocale di Amazon basato sul cloud a supporto dei dispositivi Amazon Echo, Amazon Fire TV e dei tablet Amazon Fire.

Dopo l'apertura di tre nuovi depositi di smistamento a Buccinasco (Milano), Burago (Monza e Brianza) e Roma quest’anno Amazon ha aperto un nuovo centro di sviluppo a Torrazza Piemonte e aprirà nuovi centri di smistamento ad Arzano (Napoli), Verona e Settecamini (Roma).

In una nota la società fa sapere che tutti i dipendenti Amazon a tempo indeterminato che lavorano nei centri di distribuzione o negli uffici corporate ricevono una retribuzione competitiva e un pacchetto completo di benefit, compresa l'assicurazione sulla vita, sugli infortuni e sconti per acquisti su Amazon.

Oltre a questo,i dipendenti ricevono anche l'assicurazione medica privata dal primo giorno di lavoro. Amazon offre inoltre ai dipendenti dei centri di distribuzione, dei depositi di smistamento e del customer service un programma innovativo chiamato Career Choice che copre per quattro anni fino al 95% dei costi della retta e dei libri per corsi di formazione scelti dal personale, fino ad un massimo di 8.000 euro.

Nella stessa nota Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna dice che "i 1.000 nuovi colleghi ci supporteranno per migliorare l’esperienza dei clienti: offrendo una selezione più ampia, maggiore convenienza e consegne più veloci sia per i prodotti venduti direttamente da Amazon, sia per quelli venduti dalle migliaia di PMI italiane e dagli artigiani che si affidano ad Amazon per espandere le proprie vendite in Italia e all’estero. Per raggiungere questi obiettivi, siamo impegnati a investire in un'infrastruttura logistica sempre più ampia, e a trovare talenti per le nostre diverse aree di business, inclusa la ricerca e sviluppo. Sappiamo di essere ancora al Day 1 e questo ci porta a moltiplicare il nostro impegno a innovare per i clienti e le piccole e medie imprese italiane”.