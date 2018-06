Amazon mette i comandi vocali a disposizione del TV

È in arrivo, per il momento solo negli Stati Uniti, lo streaming media player Amazon Fire TV Cube.

Si aggiunge alla famiglia di prodotti Fire TV di Amazon con un design meno compatto ma “hands-free”. Così lo definisce il produttore, dato che è controllabile con comandi vocali grazie all’integrazione di Alexa.

Basta chiedere ad Alexa di avviare la riproduzione di un programma Tv, ed ecco che lo spettacolo si accende. L’ascolto e il riconoscimento vocale sono potenziati da otto microfoni e dalla tecnologia di beamforming. È quindi possibile chiedere ad Alexa di avviare la riproduzione, controllarla, attivare un canale, regolare il volume, e altro. Quando non desideriamo usare la voce, c’è a disposizione il telecomando Alexa Voice Remote.

Alexa comanda il Tv, con Amazon Fire TV Cube

Con l’assistente virtuale è possibile non solo controllare la riproduzione video, ma anche i dispositivi smart home compatibili. Così come alcune funzioni anche dei televisori e dei sistemi audio compatibili. Amazon Fire TV Cube diventa dunque il centro di controllo della casa smart, analogamente a quanto avviene con Apple TV.

Dal punto di vista delle capacità video, il nuovo Fire TV Cube supporta il 4K Ultra HD e l’HDR-10. Per ciò che concerne le caratteristiche hardware, è dotato di un processore ARM Cortex-A53 quad-core da 1,5 GHz. È inoltre equipaggiato con 2 GB RAM, 16 GB di storage interno e con la GPU Mali450 MP3. La connettività di rete è assicurata via Ethernet e mediante il Wi-Fi 802.11ac dual-band MIMO. È presente uno speaker incorporato per il feedback vocale anche a televisore spento. Amazon Fire TV Cube è dotato di una porta HDMI 2.0a.

Al momento, come dicevamo, Amazon Fire TV Cube non è ancora disponibile in Italia. Negli Stati Uniti è al momento in pre-order, con disponibilità prevista per il 21 giugno. Viene proposto a 119,99 dollari. Amazon offre anche un kit Fire TV Cube + Cloud Cam Security Camera a circa 200 dollari.