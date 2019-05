Amazon Echo Show 5, Alexa e video in ogni stanza senza trascurare la privacy

Amazon dà notizia della prossima disponibilità di Echo Show 5, ultimo nato nella famiglia di dispositivi che integrano l'assistente vocale Alexa. A caratterizzarlo troviamo un design compatto, uno schermo da 5,5 pollici, un copri-telecamera integrato e, ovviamente, l’assistente vocale Alexa.

“Con Echo Show 5, abbiamo reso ancora più semplice e conveniente aggiungere uno schermo intelligente in ogni stanza della casa – ha affermato Jorrit Van der Meulen, Vice President, Amazon Devices International –. Il design compatto del dispositivo è perfetto per un comodino o una scrivania; in più, dispone di un copri-telecamera integrato per una maggiore tranquillità e di nuove funzionalità relative alla privacy e Alexa, che offrono un controllo ancora maggiore”.

Punto forte di Echo Show 5 è chiaramente la presenza di uno schermo, che permette di vedere i video musicali su Vevo, i programmi preferiti su Prime Video, oppure le notizie da Sky TG24, ANSA, Gazzetta dello Sport e altro ancora. Prossimamente, una nuova integrazione con wikiHow consentirà di accedere a video “Come fare” utilizzando la voce: basterà chiedere ad Alexa come fare qualcosa e le istruzioni saranno fornite in modo visuale.

Una nuova modalità di illuminazione ambientale regola automaticamente la luminosità dello schermo in base a quella della stanza: in questo modo, lo schermo non è mai troppo luminoso o troppo scuro.

Con Echo Show 5 esordisce un nuovo pannello di controllo per la Casa Intelligente e che offre un controllo ancora maggiore sui dispositivi, e i gruppi di dispositivi, per Casa Intelligente compatibili (sarà disponibile su tutti gli Echo Show). Basta dire “Alexa, accendi le luci” o utilizzare i comandi sullo schermo per controllarle. È inoltre possibile visualizzare i “messaggi” delle telecamere di sicurezza e dei termostati della propria Casa Intelligente, accedere ai dispositivi utilizzati di recente e gestire i dispositivi intelligenti per gruppo.

Echo Show 5 offre anche la funzionalità di comunicazione bidirezionale se collegato ai videocitofoni Ring. Basta dire "Alexa, rispondi alla porta d’ingresso" quando suona il campanello o la telecamera rileva un movimento per essere in grado di vedere e parlare con chiunque sia davanti alla porta.

Telecamera che si può coprire

Come tutti i dispositivi Echo Show, il nuovo Echo Show 5 include un pulsante di disattivazione microfono/videocamera che scollega elettronicamente sia il microfono sia la videocamera. Un indicatore visivo mostra poi quando l’audio o il video vengono inviati al cloud. Inoltre, Echo Show 5 è dotato di un copri-telecamera integrato che consente di coprire facilmente la telecamera, rimanendo allo stesso tempo in grado di parlare ad Alexa.

Amazon introdurrà a breve anche un modo per eliminare le registrazioni vocali su tutti i dispositivi con integrazione Alexa: basterà dire “Alexa, cancella quello che ho appena detto” o “Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi” e le registrazioni verranno cancellate. Inoltre, un nuovo portale sulla privacy di Alexa offrirà un’unica fonte di informazioni su come sono progettati i dispositivi Echo e su come controllare la propria esperienza con Alexa.

Echo Show 5 è disponibile in due colori, nero antracite e sabbia. Il prezzo è di 89,99 euro. È possibile anche acquistare un supporto magnetico che consente di inclinare il dispositivo per regolare il campo visivo della telecamera al prezzo di 19,99 euro. Entrambi sono disponibili in pre-ordine su www.amazon.it/echoshow5. Le consegne inizieranno in Italia il prossimo mese.