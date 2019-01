Amazon Echo Input porta Alexa in ogni altoparlante

Amazon offre la possibilità di trasformare ogni altoparlante in un assistente vocale. Come? Semplice, basta collegargli il nuovo Echo Input. Questo dispositivo nasce proprio per permettere di integrare facilmente Alexa in un qualsiasi altoparlante tramite il cavo audio da 3,5 mm o via Bluetooth.

Echo Input è il primo dispositivo Echo progettato per trasmettere il suono totalmente attraverso uno speaker esterno, offrendo in questo modo l’opportunità di aggiungere Alexa a un altoparlante già posseduto. Echo Input presenta quattro microfoni che consentono di accedere ad Alexa da qualsiasi punto della stanza, anche durante la riproduzione della musica. Basta chiedere e Alexa risponderà alle domande, riprodurrà la musica, leggerà le notizie e controllerà i dispositivi per la casa intelligente. Ovviamente permetterà anche di gestire il TV.

Abilita anche la musica in streaming

Se connessi a Echo Input, gli speaker possono essere aggiunti a un nuovo gruppo di riproduzione musica multi-stanza oppure a uno già esistente, creando una riproduzione in streaming sincronizzata tra alcune stanze o in tutta la casa. Inoltre, con più dispositivi Echo a portata di ascolto, la tecnologia Echo Spatial Perception (ESP) di Amazon calcola in modo intelligente la chiarezza della voce e determina quale Echo sia il più vicino per rispondere alla richiesta.

Echo Input può essere di colore nero o bianco e ha una forma circolare, con uno spessore di 12,5 mm.

Può essere già ordinato sul sito di Amazon. Il costo è di 39,99 euro (cavo audio da 3,5 mm incluso). I dispositivi saranno consegnati a partire dal 30 gennaio.