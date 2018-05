Amazon Consegna Oggi, 1 milione di prodotti arriva in giornata

È disponibile Amazon Consegna Oggi, un servizio di consegna veloce degli ordini, in giornata. Il nuovo servizio non è però per tutti, al momento. Per ora è infatti limitato ai clienti Amazon Prime che effettuano spedizioni nell’area di Milano e hinterland.

Il minimo dell’ordine deve essere di 29 euro e il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì. Effettuando un ordine la mattina è possibile ricevere la consegna tra le 18.30 e le 21:30 del giorno stesso. Ciò senza costi aggiuntivi, naturalmente qualora siano rispettati i requisiti richiesti.

Con Consegna Oggi, Amazon consegna in giornata

Non per tutti i prodotti è evidentemente disponibile il servizio di consegna in giornata. Amazon parla di più di un milione di articoli: elettronica, giocattoli, libri, videogiochi, prodotti per casa e cucina e altro. I prodotti disponibili per il servizio visualizzano l’opzione di Consegna Oggi. Inoltre i clienti Prime possono utilizzare la funzione Ricevi oggi nel menu dei filtri, per trovare i prodotti disponibili.

Amazon ha di recente espanso la sua rete logistica in Italia, in particolare in Lombardia. Ha annunciato prima l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Buccinasco, città metropolitana di Milano. Ciò è avvenuto all’inizio di maggio. Dopo circa una settimana l’azienda ha annunciato anche l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Burago di Molgora. Quest’ultimo, in provincia di Monza e Brianza, è di oltre 5.000 m2. Creerà circa 70 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni. Il deposito di smistamento a Buccinasco è di oltre 10.000 m2 e creerà circa 100 posti di lavoro.