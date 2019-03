Amazon ha annunciato la disponibilità di software e videogame in formato digitale su Amazon.it: un’ampia selezione di titoli è ora scaricabile online.

I software e i videogiochi in formato digitale sono acquistabili e scaricabili online rispettivamente su amazon.it/software-downloads e amazon.it/game-downloads.

La selezione di contenuti digitali disponibili, già ampia, è in continuo ampliamento, assicura l’azienda. L’offerta include anche esclusive in formato digitale come Expansion Pack, Season Pass, abbonamenti ai giochi online. Così come monete virtuali per videogiochi e abbonamenti per software.

Giorgio Busnelli, Director di Video Games e Software di Amazon Italia e Spagna, ha commentato l’annuncio con le seguenti parole. “Siamo felici di poter offrire ai nostri clienti di Amazon.it la possibilità di acquistare sia videogiochi sia software anche in formato digitale. Coloro che acquistano software e videogiochi e che vogliono iniziare a usare rapidamente i programmi necessari per il proprio lavoro o divertirsi con i videogame preferiti, possono ora acquistarli da Amazon.it e scaricarli sul loro computer. Un’opportunità sia per gli acquisti di tutti i giorni, sia per le release più importanti. I clienti che lo preferiscono, potranno mettere le mani sui prodotti senza aspettare che arrivino via posta”.

I clienti Amazon possono scegliere tra il formato fisico e le versioni digitali dei software e dei giochi più popolari. Sono già centinaia i titoli disponibili per il download, da top player come Sony, Microsoft, Nintendo e Adobe.

Non solo giochi, ma anche software per la produttività e l’attività lavorativa, come ad esempio Microsoft Office 365. L’offerta include anche prodotti solo digitali come gli abbonamenti PlayStation Plus Pass e Xbox GamePass.

Non solo Amazon: arriva in Italia PlayStation Now

Sempre in tema di giochi, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che PlayStation Now è disponibile per gli appassionati anche in Italia. Oltre a, tra i nuovi Paesi coperti dall’offerta, Spagna, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia. I gamer potranno dunque accedere a oltre 600 giochi per PS4, PS3 e PS2.

Il servizio su abbonamento permette agli utenti di giocare in streaming a una vasta scelta di titoli su PS4 e su Pc Windows. Oltre a garantire loro la possibilità di scaricare su PlayStation 4 i giochi per PS4 e PS2, da provare offline in risoluzione nativa.

PlayStation Now ha un costo di 14,99 euro al mese oppure 99,99 euro per l’abbonamento annuale. È disponibile anche un periodo di prova gratuito di sette giorni per testare il servizio.