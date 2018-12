Il 2018 è stato un anno importante e di grande crescita per l’intero ecosistema Amazon Alexa. All’avvicinarsi della fine del 2018, e a più di quattro anni dalla presentazione di Alexa e Amazon Echo, è tempo di bilanci per l’azienda.

Amazon presenta dunque alcuni dati su quello che è stato l’andamento di Alexa in questo 2018. Il numero di clienti che interagiscono con Alexa quotidianamente e quelli che possiedono più dispositivi Echo è raddoppiato nel 2018, informa Amazon.

Nel 2018, inoltre, Alexa è arrivata in Australia, Nuova Zelanda, Francia, Italia, Spagna e Messico. Dal Thanksgiving al Cyber ​​Monday è stato il maggior weekend di shopping di sempre per dispositivi Echo. Con milioni di unità vendute in tutto il mondo, informa sempre Amazon. Echo Dot è stato il prodotto più venduto su Amazon a livello globale, di qualsiasi produttore e in qualsiasi categoria. Sempre in quel weekend.

Alexa è salito a bordo delle autovetture, ma non ancora in Italia, con Echo Auto. Amazon sta lavorando con Audi, BMW, Ford, Lincoln, Lexus, Seat e Toyota per integrare Alexa nei loro veicoli.

Amazon Alexa in continuo miglioramento

Al lavoro, Alexa for Business ha ricevuto miglioramenti. Alexa ha imparato molte cose nel corso dell’anno, e non solo da Amazon. La comunità di sviluppatori ha creato oltre 70.000 Skill per Alexa. Ed è cresciuto il numero di dispositivi smart home compatibili con Alexa: più di 28.000 device da oltre 4.500 marchi. Un incremento, sottolinea Amazon, di ben sei volte dall'inizio dell'anno.

E poi ci sono i dispositivi, che si diffondono sempre più e che crescono all’interno del catalogo. Amazon dichiara di aver venduto decine di milioni di dispositivi Echo. L’azienda ha inoltre introdotto più di una dozzina di nuovi dispositivi che funzionano con Alexa. Le nuove versioni di Echo Show, Echo Dot ed Echo Plus. Oltre a nuovi dispositivi come Echo Dot Kids Edition, Fire TV Cube e altro ancora.

Di alcuni di questi abbiamo parlato in questo precedente articolo. Molti non sono ancora arrivati in Italia. Ma, ora che Alexa ha imparato l’italiano, ci si aspetta che la disponibilità cresca anche nel nostro Paese.

Molte delle funzionalità di Alexa, sottolinea Amazon, non sarebbero possibili senza la potenza dell’intelligenza artificiale e del cloud AWS. Diversi team lavorano ogni giorno duramente per rendere Alexa sempre più naturale e ”conversazionale”.

L’azienda lavora non solo per migliorare il riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale. Anche per aggiungere nuove funzionalità, quali le richieste multi-step, la modalità Follow-Up e altro. In generale, per rendere l'interazione con Alexa ancora più semplice e naturale.