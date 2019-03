Non è certo una novità che coglie di sorpresa, quella dell’integrazione tra Skype e Alexa.

Microsoft aveva già annunciato da tempo la disponibilità delle chiamate Skype sui dispositivi Amazon Alexa.

Inizialmente, però, tale supporto era limitato a una manciata di Paesi, tra cui non era presente il nostro. Questo “matrimonio” tra le chiamate con la piattaforma di Microsoft e l’assistente vocale di Amazon è ora arrivato anche in Italia.

È dunque ora possibile usare Alexa per chiamare i propri contatti su Skype. Per sfruttare tale funzionalità, è però necessario prima configurare il dispositivo mediante l’app Alexa. Quest’ultima, è disponibile sia per i dispositivi Android che per iOS, sui rispettivi store.

Una volta aperta l’app Amazon Alexa, bisogna accedere a Impostazioni > Comunicazioni. Qui, sarà possibile toccare Skype tra gli Account per “connettere” i propri account delle due piattaforme. Naturalmente, per attivare questo passaggio sarà necessario accedere per validare le proprie credenziali. È possibile effettuare la configurazione anche sul web, su alexa.amazon.it.

Microsoft e Amazon consigliano anche di accertarsi che si stia utilizzando l’ultima versione di Skype, ed è richiesta la versione 8.34 o successive.

"Alexa, chiama mamma su Skype"

Dunque, una volta stabilito il collegamento tra i due account, possiamo chiamare i nostri contatti semplicemente chiedendolo ad Alexa.

E non solo amici, familiari o colleghi che siano presenti su Skype. La piattaforma Microsoft consente di chiamare anche numeri di telefono fissi e cellulari. In questo caso serve però credito o un abbonamento. Infatti, tali chiamate non sono gratuite. All’attivazione del collegamento tra Skype e Alexa, Microsoft offre però un certo numero di minuti di chiamate gratis per due mesi. A questo link sono disponibili tutte le informazioni sull’utilizzo di Skype con Alexa, le condizioni d’uso e i dettagli delle offerte. Nonché le compatibilità con i dispositivi.

Oltre che in Italia, le chiamate Skype su Alexa sono ora disponibili anche in Francia e Spagna. Inoltre, la possibilità di effettuare chiamate “senza utilizzare le mani” non è limitata solo a quelle audio. È possibile anche effettuare videochiamate Skype, ma questa opzione è supportata solo su Echo Show ed Echo Spot. Ciò è del tutto evidente, poiché si tratta dei dispositivi Echo dotati di display.

Per gli utenti italiani di Alexa c’è un’altra novità, oltre a quella relativa a Skype. I clienti in Italia hanno ora infatti accesso anche ai video musicali grazie all’integrazione con Vevo.

Come per le chiamate basta dire "Alexa, chiama mamma su Skype”, con Vevo basta dire, ad esempio, “Alexa, riproduci video musicali di Marco Mengoni”.