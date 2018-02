Chi è Altibase, il database opensource che vuole sfidare Ibm, Microsoft e Oracle

Altibase è un database relazionale di livello enterprise opensource.

Come afferma il presidente di Altibase, Paul Nahm «L' industria dei database sta diventando opensource, la tendenza è chiara. Ma per i clienti aziendali esigenti e prudenti con le applicazioni mission critical c'è ancora una grande domanda: esiste un database open source di cui ci siuò fidare e che possa essere affidabile 24 ore su 24,7 giorni su 7?» Ovviamente per Nahm la risposta è Altibase.

La società è partner di Red Hat, Microstrategy, Aws e Intel. E Altibase è un database maturo e collaudato. Per quasi 20 anni (19 per l'esattezza), la società ha servito oltre 600 clienti aziendali, tra cui 8 aziende Fortune Global 500, in oltre 6.000 implementazioni.

Andando in opensource Altibase intende sfidare dichiaratamente Oracle, Ibm e Microsoft fornendo pari funzionalità a costi molto inferiori.

Altibase, dichiara la società, fornisce tecnologia di sharding allo stato dell'arte, per la creazione di un database distribuito in cui ogni nodo contiene una porzione del database.

Con il database relazionale opensource le aziende non devono apportare modifiche ai loro sistemi esistenti che funzionano su database relazionali.

Inoltre, Altibase riduce al minimo l'uso di coordinatori di shardoing, in modo che le imprese non incontrino quasi nessun problema di coordinamento.

Indipendentemente dal numero di server aggiunti, dicono da Altibase, viene mantenuto il miglioramento lineare delle prestazioni, con conseguente riduzione del TCO.

Di seguito, la tabella comparativa, fornita dalla società, che evidenzia le principali funzionalità dei database relazionali di taglio enterprise, sottolineando la disponibilità opensource di Altibase.



Fornitori di database enterprise

Oracle IBM Microsoft Altibase Anni di attività 41 35 29 19 In-memory storage Si Si Si Si Replication Si Si Si Si Relational Si Si Si Si Full ACID compliance Si Si Si Si SQL standards Si Si Si Si GUI tool Si Si Si Si Hybrid table Si Si Si Si On-disk storage Si Si Si Si Sharding Si Si Si Si Spatial Si Si Si Si Opensource - - - Si