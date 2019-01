Avevamo parlato di AlpinerX quanto Alpina, la casa orologiera svizzera produttrice dello smartwatch, aveva lanciato la campagna di crowfunding su Kickstarter.

Ora lo smartwatch è disponibile anche online per Svizzera, Francia e Germania, presso i punti vendita nel resto del mondo.

AlpinerX può essere descritto, sinteticamente, come lo smartwatch per attività outdoor che non rinuncia allo stile del classico orologio. Un orologio che rimane fedele alle proprie radici, con il quadrante analogico abbinato a un display digitale. E naturalmente potenziato con funzionalità smart e connesse.

AlpinerX è dotato di un modulo per la connettività Swiss Made, prodotto a Ginevra. Questo modulo è stato progettato e assemblato per funzionare perfettamente integrato con il movimento Alpina Quartz.

L'app AlpinerX si sincronizza con l'orologio connesso per offrire le funzionalità smart. I dati vengono archiviati in modo sicuro sul cloud, per rendere informazioni e log personali disponibili su tutti i propri dispositivi. Per quanto riguarda le attività, l’app consente di monitorare i progressi per raggiungere i propri obiettivi.

AlpinerX, orologeria svizzera e tecnologia

AlpinerX è realizzato con un’elegante cassa nera in fiberglass e acciaio inossidabile, con indici applicati e lucidati. Dispone di una comoda ghiera girevole e di una corona ornata che consente di accedere alle funzioni connesse. La cassa ha un diametro da 45 mm ed è water-resistant 10 ATM.

Le funzioni smart prevedono il tracking dell’attività e del sonno, oltre agli smart alarm e alle notifiche. L’app offre la funzionalità di Dynamic Coaching, oltre che di tracciamento di passi giornalieri, calorie bruciate e distanza totale percorsa.

Lo smartwatch e l’app offrono poi vari sensori e rilevazioni ambientali quali altitudine, barometro, bussola, GPS, indicatore UV, temperatura. Il produttore ha di recente introdotto nell’app anche la funzione Heart Rate Monitor (HRM). Questa viene aggiunta ai dati di workout abbinando un device HRM esterno.

AlpinerX è disponibile in diverse referenze, con finiture differenti sia dell’orologio che del cinturino.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Alpina, a questo indirizzo.