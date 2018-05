Healthcare: quando l’algoritmo sbaglia e non fa partire i richiami

L’It che dovrebbe aiutare il lavoro nel mondo healthcare a volte può essere un vero problema. Se ne sono accorti in Uk dove proprio a causa di errori nella gestione dell’It non sono stati inviati gli avvisi screening per il cancro al seno per 450.000 donne nel Regno Unito.

Secondo le stime, l'errore è collegato a 135-270 decessi, ha dichiarato il segretario alla Sanità Jeremy Hunt.

Hunt ha ora ordinato un'inchiesta sugli errori. In seguito alle domande del primo ministro, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che il mancato invio di inviti era dovuto a un "guasto dell'algoritmo informatico".

Healthcare fra gestione e algoritmi

Hunt ha descritto il fallimento come "incompetenza amministrativa' in campo healthcare e ha detto ai Comuni che a causa della natura degli errori, la situazione sarà peggiore in alcune parti del paese rispetto ad altre.

Gli inviti per lo screening del cancro al seno avrebbero dovuto essere inviati a 450.000 donne prima del loro 70° compleanno. Secondo la Bbc, i problemi si sono sviluppati dopo il 2009. Di queste donne, 150.000 sono morte, e le restanti 300.000 sono nei loro 70 anni.

Il programma di screening è gestito da Public Health England e aveva lo scopo di inviare lettere a queste donne invitandole a sottoporsi a una mammografia.

Public Health England ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale "Il problema è stato identificato in gennaio, durante l'esame dei progressi dello studio sull'estensione dell'età (AgeX). In seguito è risultato evidente che un impatto analogo era dovuto a problemi a lungo termine anche con il programma di routine. Inoltre, alcuni servizi locali non hanno invitato tutti per una proiezione finale nei tre anni precedenti il loro 71° compleanno”.

