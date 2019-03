Amazon annuncia che il programma Alexa Developer Rewards è ora disponibile in Italia: gli sviluppatori possono ora essere remunerati dallo sviluppo di Skill.

Vengono premiate le Skill idonee per Alexa che suscitano maggiormente l'interesse dei clienti nei Paesi in cui il programma è disponibile.

Ogni mese, gli sviluppatori qualificati possono dunque ricevere il pagamento in base al livello di interesse dei clienti. Amazon indica quali sono le categorie di Skill idonee a ricevere gli Alexa Developer Rewards.

Le categorie di Skill sono:

Consultazione e istruzione

Cibo e bevande

Giochi

Umorismo e curiosità

Bambini e ragazzi

Salute e benessere

Stili e tendenze

Musica e audio

Produttività

Il programma Alexa Developer Rewards

Finora, informa Amazon, il programma Alexa Developer Rewards ha già remunerato con milioni di dollari gli sviluppatori di 23 Paesi. Gli sviluppatori possono aumentare il livello di coinvolgimento dei clienti con la propria Skill e potenzialmente guadagnare di più migliorandola.

Sempre gli sviluppatori possono, inoltre, sviluppare più Skill, e pubblicarle in più Paesi. Un gran numero di sviluppatori ha ricevuto ricompense per aver reso le loro Skill disponibili in più Paesi.

Inoltre, gli sviluppatori possono non solo guadagnare ma anche risparmiare con i crediti promozionali di Aws. Questi crediti possono aiutare a sviluppare e offriregratuitamente le Skill per l'assistente vocale.

Le Skill si moltiplicano in Italia

Dal lancio in Italia, la selezione locale di Skill per la piattaforma Amazon è quasi quadruplicata. Alexa è arrivata in Italia a ottobre del 2018, con Alexa Skills Kit (ASK). Questa è la soluzione che consente agli sviluppatori di creare nuove funzionalità o aggiungere i propri servizi all’assistente virtuale.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno abbracciato la tecnologia vocale e generato un rapido aumento delle Skill di Alexa in lingua italiana. Fino ad arrivare all’attuale selezione circa quattro volte maggiore rispetto al momento del lancio.

Oggi ci sono oltre 1.800 Skill locali disponibili per i clienti italiani di Alexa. E sono migliaia gli sviluppatori registrati che lavorano per crearne ancora di più.

Maggiori informazioni su Alexa Developer Rewards sono disponibili a questo link del sito Amazon per sviluppatori.