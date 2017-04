Valorizzazione digitale di un brand: l’esempio di Feudi San Gregorio

In occasione della 51esima edizione del Vinitaly, Microsoft e il partner AQuest hanno presentato un progetto per Feudi San Gregorio, azienda vitivinicola irpina che con la piattaforma cloud Azure ha lanciato il nuovo brand Campo alle Comete in modo innovativo, puntando sul digitale come principale elemento di comunicazione.

L’innovazione ha contraddistinto il lancio del nuovo brand, partendo dalla progettazione della cantina fino allo sviluppo della parte tecnico-ecologica. Il progetto ha previsto un grande investimento tecnologico, partendo proprio dalla realizzazione del sito internet, sviluppato attraverso il cloud computing Azure, che ha garantito a Campo alle Comete prestazioni eccellenti, scalabilità, un livello di personalizzazione notevole e, nessun vincolo in termini di soluzioni creative e sperimentali.

Il brand è visualizzato e rappresentato da un'illustrazione creata ad hoc dall'artista Nicoletta Ceccoli, un quadro che parla di un mondo incantato e sospeso dove si intersecano terra, cielo e mare. AQuest ha raccontato le stesse emozioni riportando l'opera in chiave digitale e disegnando un sito che è un'esperienza unica di navigazione.

L’obiettivo di Feudi San Gregorio era quello di comunicare ufficialmente il brand Campo alle Comete in tutto il mondo. In quest’ottica la scelta della soluzione Microsoft si è rivelata strategica per la grande estensione territoriale e la disponibilità delle informazioni in tutte le lingue.

Per Antonio Capaldo, Presidente di Feudi San Gregorio «Il Vinitaly ha confermato che elaborare un’efficace strategia digitale è una delle sfide principali che le aziende vitivinicole dovranno affrontare nei prossimi anni. La crescita degli operatori ecommerce, la rilevanza degli opinion maker digitali, la crescente diffusione delle campagne di comunicazione online sono alcuni dei temi affrontati, tanto nei tavoli ufficiali quanto informalmente fra noi produttori».