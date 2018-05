Al via Technology Hub, tre giorni con le tecnologie emergenti

Technology Hub è una tre giorni, che si tieneal 17 al 19 maggio, a Milano, presso il MiCo fieramilanocity, in cui i visitatori potranno prendere parte gratuitamente a un ricco programma di convegni, speech tecnici e workshop dedicati alla tecnologie emergenti.

Aziende, esperti e associazioni di categoria animeranno le piazze tematiche di Technology Hub per dare risposte alle nuove esigenze di produzione e lavoro che le aziende devono affrontare nel percorso di digitalizzazione del business.

01net invita ad assistere al proprio talk sul cloud, giovedì 17 maggio, alle 10:30, presso la PIAZZA IOT & BLOCKCHAIN: "Cloud: tecnologie, metodi e progetti per costruire il futuro", con la partecipazione di Google, Ibm, Microsoft, Oracle e Ovh.

01health, luogo di incontro fra ICT e sanità

Technology Hub è anche il luogo in cui verrà presentato 01health.

01Health è un progetto di comunicazione integrato del Gruppo Tecniche Nuove che fa perno sul sito 01health.it, creato per diventare il veicolo informativo e formativo del settore della sanità digitale italiana.

Il progetto di comunicazione sta creando una community B2B con fornitori e utenti professionali. Stakeholder del progetto sono le aziende del settore medicale e quelle del comparto tecnologico ICT, le startup hi-tech, le associazioni di categoria, le università e i centri di ricerca.

I destinatari del progetto di comunicazione sono pertanto gli operatori della sanità e del digitale e i professionisti interessati e attratti dalle osmosi tecniche e intellettuali generate dalla trasformazione digitale in sanità.

Venerdi 18 dalle 16:00 alle 17:30 presso PIAZZA MEDICALE si terrà il talk “eHealth dal cloud all’intelligenza artificiale: la trasformazione digitale nella sanità”, organizzato da 01Health, con la partecipazione di Assobiomedica, Humanitas, Ibm, Microsoft e Oracle.

Alcuni altri convegni di Technology Hub

Giovedì 17 maggio

10:30 - 11:30 • PIAZZA PROGETTAZIONE ADDITIVA - FOCUS INDUSTRIALE

"L'impiego della Simulazione nel settore Additive Manufacturing"

Organizzato da e-FEM, M. Vettori

11:00 - 11:30 • PIAZZA APP, CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

"GDPR: il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati"

Organizzato da Makemark Company-Legal Division, Avv. M. Giacomello - Avv. M.L.Rizzo

12:30 - 13:00 • PIAZZA APP, CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

"Robot con il senso del tatto con software artimind "

Organizzato da Universal Robot, F. Facchinetti

15:00 - 15:30 • PIAZZA MATERIALI E NANOTECNOLOGIE

"I business model dell’economia circolare: uno strumento per ripensare le imprese "

Organizzato da ERVET-Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio, Enrico Cancila

15:30 - 16:00 • PIAZZA MATERIALI E NANOTECNOLOGIE

"Ecodesign. Il punto di partenza dell’economia circolare "

Organizzato da Project Hub 360, Stefania Truffa

Venerdi 18 maggio

10:30 - 11:00 • PIAZZA MATERIALI E NANOTECNOLOGIE

"Il fotovoltaico di terza generazione "

Organizzato da Ditech, P. Matteucci

11:30 - 12:00 • PIAZZA APP, CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

"Voicebot : I Chatbot crescono e imparano a parlare"

Organizzato da Eudata, M. Puliafito

13:00 - 13:30 • PIAZZA IOT & BLOCKCHAIN

"Cosa rappresenta l'arrivo della blockchain per le imprese, come puo' essere usata e perchè non perdere questo treno "

Organizzato da Blockchain Cafe, M Crotta.

13:00 - 13:30 • PIAZZA APP, CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

"Introduzione robotica collaborativa e safety"

Organizzato da Universal Robot, P. Bassetti

14:00 - 14:30 • PIAZZA MATERIALI E NANOTECNOLOGIE

"Materiali compositi & Additive Manufacturing: nuove frontiere di produzione per prodotti ad elevate prestazioni"

Organizzato da Moi Composites srl, G. Natale - M. Tonizzo

Sabato 19 maggio

11:00 - 12:00 • PIAZZA IOT & BLOCKCHAIN

"WITRICITY, un mondo senza fili"

Organizzato da Domenico Trisciuoglio

11:30 - 12:30 • PIAZZA PROGETTAZIONE ADDITIVA

"Stampa 3D, co-progettazione e ricerca"

Organizzato da +LAB, Francesco Basciu, Andrea Mantelli, Giuditta Ravalli

12:00 - 12:30 • PIAZZA IOT & BLOCKCHAIN

"Il furto di identità nell'era digitale"

Organizzato da INTESI GROUP, E. Cisbani

14:00 - 15:00 • PIAZZA PROGETTAZIONE ADDITIVA

"Ergonomic customization Utilizzo degli algoritmi per la qualità della vita

Organizzato da WASP, Giorgio Gurioli

