Al ristorante con la app una volta alla settimana

In passato lo sviluppo di app nel settore food & beverage era proibitivo in termini di costi e lavoro necessario per la maggior parte delle aziende sul mercato.

Oggi con un moderno sistema POS basato su cloud gli operatori dell'horeca possono più facilmente ampliare i loro investimenti in questo ambito e assumere il controllo della relazione con i propri clienti, favorendo al contempo la loro fidelizzazione nel lungo termine offrendo incentivi personalizzati, tramite un’esperienza mobile integrata.

E un recente report di Oracle Hospitality Food and Beverage mette in evidenza i crescenti trend di utilizzo delle app nel settore hospitality a livello globale.

La ricerca Get Appy: Do Consumers Use Restaurant & Hotel Branded Apps, infatti, rivela che oltre la metà dei consumatori in tutto il mondo (il 57%) ha utilizzato o utilizza attualmente applicazioni mobile per interagire con aziende del settore hospitality.

Lo studio condotto su un campione di 15.000 consumatori in Europa, America Latina, Asia-Pacifico e Nord America, ha evidenziato che il 23% ha installato sul proprio dispositivo mobile almeno una app di un ristorante o di un hotel e che ben il 70% la utilizza almeno una volta a settimana.

L’utilizzo crescente di queste app crea per le aziende del settore nuove opportunità per personalizzare il servizio, le promozioni, l’offerta.

I dati della ricerca

Il 23% dei consumatori ha scaricato l’app di un ristorante o di un hotel: i due terzi di questi hanno più di tre app di questo genere sul proprio dispositivo

I paesi della regione Asia – Pacifico sono in testa alla classifica: l’82% utilizza almeno una volta a settimana una app di questo tipo, rispetto al 54% dei consumatori dell’area nordamericana

A livello globale, un consumatore su cinque ha scaricato una app per un servizio di consegna a domicilio del cibo e il 23% ha sul suo smartphone una app per prenotare hotel o ristoranti

Quasi un terzo dei consumatori a livello mondiale (il 28%) ha ordinato e pagato cibo e bevande tramite una app sul proprio dispositivo almeno una volta; anche in questo caso, il maggiore utilizzo di questo tipo di servizio si rileva fra i consumatori dei paesi dell’Asia – Pacifico (37%).

Oracle Food and Beverage fornisce agli operatori Horeca tramite la soluzione Oracle Hospitality Simphony Cloud Service interfacce API (Application Programming Interfaces) che permettono ai ristoranti di arricchire le loro applicazioni POS con funzionalità mobile integrate.

Si possono creare app mobile che offrono flessibilità in termini di fidelizzazione del cliente e di ordinazioni, ma anche applicazioni di back office che consentono una maggiore efficienza operativa: questo è possibile grazie alla natura aperta della piattaforma Simphony Cloud, che supporta la crescita e l’innovazione.