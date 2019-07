Aggiornati MacBook Air e MacBook Pro 13″. Stop alle vendite del MacBook

Piccoli ritocchi per MacBook Air e il MacBook Pro 13". Nel primo Apple ha aggiunto la tecnologia True Tone al display Retina per offrire un’esperienza di visualizzazione più realistica. Mentre nel secondo ha inserito i più recenti processori quad-core di ottava generazione.

Nel contempo, Apple ha eliminato dal listino i MacBook con schermo da 12" e le precedenti versioni dei MacBook Air. Perciò, oggi l'offerta di portatili made in Cupertino si compone essenzialmente dei MacBook Air da 13" e 15" e dei MacBook Pro da 13" e 15" con Touch-bar.

Caratterizzato dal suo iconico design sottile e leggero, il MacBook Air acquisisce ora tecnologia True Tone, che regola in automatico la temperatura del colore del display Retina da 13" per non affaticare gli occhi.

Dal canto suo, ora il modello di base di MacBook Pro 13" può fare affidamento sui più recenti processori quad-core per prestazioni, assicura Apple, fino a due volte più veloci rispetto al modello precedente.

I MacBook Air e MacBook Pro aggiornati rientrano nell’offerta Back to School Apple, che è già attiva ed è dedicata agli studenti universitari, ai loro genitori, ai docenti e al personale universitario che acquistano sull’Apple Store Education. La promozione permette di ricevere un paio di cuffie Beats idonee acquistando per scopi universitari un Mac o un iPad che rientra nell’iniziativa; sono inoltre previsti speciali prezzi Education su Mac, iPad, AppleCare e una selezione di accessori e servizi.

Il “nuovo” MacBook Air è disponibile a partire da 1.279 euro e a un prezzo inferiore per gli studenti universitari. MacBook Pro è invece venduto a partire da 1.549 euro e a un prezzo inferiore per gli studenti universitari. Le specifiche tecniche dettagliate, le opzioni per la configurazione personalizzata e gli accessori sono disponibili online su apple.com/mac.