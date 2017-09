Come aggiornare Windows 10

Back

1 - Dov'è finito Windows Update? 2 - Come vengono gestiti gli aggiornamenti nel nuovo Windows Update? 3 - Come posticipare l'installazione degli aggiornamenti in Windows 10 e quando è possibile farlo 4 - Come fare per verificare la versione di Windows 10 installata? 5 - Come recuperare spazio su disco dopo l'installazione degli aggiornamenti

Next