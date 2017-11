Le funzionalità degli ultimi aggiornamenti di Office 365

Gli abbonati di Office 365 hanno sempre l'ultima versione di della suite di produttività, che attualmente è Office 2016 e ottengono aggiornamenti software più frequenti rispetto a coloro che hanno acquistato Office 2016 senza abbonamento, il che significa che gli abbonati hanno accesso alle ultime funzionalità, patch di sicurezza e correzioni dei bug.

Ma può essere difficile tenere traccia dei cambiamenti in ogni aggiornamento e sapere quando sono disponibili.

Di seguito sono riportati gli aggiornamenti chiave di Office 365 per Windows degli ultimi due mesi

Versione 1710 (Build 8625.2121)

Data di uscita: 2 novembre 2017

Questo aggiornamento delle funzionalità non di sicurezza aggiunge alcune funzionalità minori e risolve diversi problemi. Word, PowerPoint e Excel ottengono una nuova matita simile a una penna digitale. Ora è anche possibile utilizzare Microsoft Translator direttamente in Word e tradurre parole, frasi o l'intero documento. Il progetto ottiene una varietà di correzioni dei bug, tra cui una in cui gli indicatori grafici non erano visualizzati correttamente.

Per ulteriori informazioni sulla versione 1710 (Build 8625.2121) andare alla pagina di rilascio del canale di aggiornamento client di Office 365: sul lato sinistro dello schermo scegliere il canale mensile e selezionare "2017" e "Novembre".

Versione 1709 (Build 8528.2139)

Data di uscita: 16 ottobre 2017

Questo aggiornamento delle funzionalità non di sicurezza aggiunge alcune funzionalità minori e corregge un certo numero di bug. Word dispone di un pannello delle proprietà SharePoint che consente di visualizzare e modificare i valori delle colonne della libreria di documenti SharePoint all'interno di un documento tramite un nuovo pulsante nella scheda Visualizza. In PowerPoint, è ora possibile eseguire una presentazione utilizzando una penna digitale su un dispositivo touchscreen, una funzione che richiede l'aggiornamento di Windows 10 Fall Creators. Tra i bug risolti ce n'è uno in cui il Progetto può bloccarsi quando si va a rapporti che contengono più immagini.

Per ulteriori informazioni sulla versione 1709 (Build 8528.2139) andare alla pagina di rilascio del canale di aggiornamento client di Office 365: sul lato sinistro dello schermo scegliere il canale mensile e selezionare "2017" e "Ottobre.

Versione 1708 (Build 8431.2107)

Data di uscita: 10 ottobre 2017

Questo aggiornamento di sicurezza chiude delle falle di Outlook, Word e l'intera suite Office. Outlook ottiene due correzioni, una per la vulnerabilità di bypass di una funzione di sicurezza e l'altra per la vulnerabilità di divulgazione delle informazioni. Word ottiene una soluzione di sicurezza, per una vulnerabilità di corruzione della memoria, e l'intera suite ottiene una correzione per una vulnerabilità di esecuzione del codice remoto.

Che cosa deve sapere l'It: viste le correzioni di sicurezza questo aggiornamento, dovrebbe essere applicato in fretta. Salvo controllare prima che qualcuno non abbia segnalato problemi.

Per ulteriori informazioni sulla versione 1708 (Build 8431.2107) andare alla pagina di rilascio del canale di aggiornamento client di Office 365. Sul lato sinistro dello schermo, scegliere il canale mensile e selezionare "2017" e "Ottobre".

Versione 1708 (Build 8431.2094)

Data di uscita: 4 ottobre 2017

Questo aggiornamento corregge un'ampia varietà di bug - 10 solo in Excel. Tra le correzioni Excel c'è n’è una in cui Excel si blocca quando si apre un file. XLL e un'altra in cui la commutazione AutoSave non è visibile. In Outlook, uno dei problemi risolti è quando si verifica un arresto anomalo di Outlook quando l'utente sta tentando di impostare un nuovo account e chiude la finestra senza completare la configurazione dell' account. Word, PowerPoint e Access ottengono una varietà di correzioni. Sono stati risolti diversi problemi con l'intera suite Office, tra cui uno in cui le proprietà dei file di Office non sono visualizzate in Esplora File, e un altro in cui i pulsanti Aggiungi in Office scompaiono quando c'è un secondo documento aperto.

Per ulteriori informazioni sulla versione 1708 (Build 8431.2094) andare alla pagina di rilascio del canale di aggiornamento client di Office 365: sul lato sinistro dello schermo scegliere il canale mensile e selezionare "2017" e "Ottobre.

Versione 1708 (Build 8431.2079)

Data di uscita: 18 settembre 2017

Questo aggiornamento aggiunge nuove funzionalità e corregge una serie di bug. È ora possibile aggiungere oggetti 3D a Excel, Word, Outlook e PowerPoint che è possibile ruotare di 360 gradi e inclinare in alto e in basso. Excel, Word e PowerPoint ottengono nuovi effetti di inchiostro con penne metalliche tra cui arcobaleno, galassia, lava, oceano, oro e argento. L' accesso dispone di due nuovi connettori per Microsoft Dynamics e Salesforce. Un certo numero di bug minori sono stati risolti in Project e Skype, tra cui uno in Skype in cui i messaggi non letti nelle chat room sono contrassegnati come letti quando si fa clic sulle schede di conversazione Im.

Per ulteriori informazioni sulla versione 1708 (Build 8431.2079) andare alla pagina di rilascio del canale di aggiornamento client di Office 365: sul lato sinistro dello schermo scegliere il canale mensile e selezionare "2017" e "Settembre.

Versione 1707 (Bambino 8326.2107)

Data di uscita: 12 settembre 2017

Questo aggiornamento si concentra principalmente su questioni di sicurezza e include patch di sicurezza per Excel, PowerPoint, Skype e l'intera suite Office. Tra le correzioni ce ne sono due che hanno a che fare con vulnerabilità di corruzione della memoria in Excel, e due con vulnerabilità di esecuzione del codice remoto in PowerPoint. Excel e PowerPoint ottengono patch minori, non di sicurezza.

Che cosa deve sapere l'It: a causa delle correzioni di sicurezza è meglio applicarlo in fretta salvo controllare che non ci siano segnalazioni riguardo problemi.

Per ulteriori informazioni sulla versione 1707 (Build 8326.2107) andare alla pagina di rilascio del canale di aggiornamento client di Office 365: sul lato sinistro dello schermo scegliere il canale mensile e selezionare "2017" e "Settembre".