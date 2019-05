Al Google Marketing Live 2019 sono andate in scena le novità di Mountain View su advertising e shopping, per costruire un nuovo consumer journey.

Oggi i telefoni cellulari consentono alle persone di interagire più spesso, in più modi e da più luoghi che mai. Ciò significa che il percorso una volta lineare dalla scoperta alla considerazione all'acquisto non solo si è evoluto, ma è ancora in continua evoluzione.

In un mondo in cui si ha meno tempo e più opzioni a disposizione, per i marchi è fondamentale anticipare ciò di cui i consumatori hanno bisogno, per emergere. Dai piccoli imprenditori alle aziende più grandi, gli obiettivi di marketing rimangono gli stessi: raggiungere le persone nei momenti giusti con l'offerta giusta. E, benché il percorso degli utenti sia sempre più complesso, ciò non significa che anche offrire una user experience all’avanguardia debba esserlo.

Sono queste le riflessioni da cui Big G parte nel presentare le novità in tema di advertising e shopping online della piattaforma, in occasione del Google Marketing Live.

Google lancia Discovery ads e Gallery ads

Un recente studio Google/Ipsos, spiega l’azienda, ha rilevato che al 76% dei consumatori piace fare scoperte inaspettate mentre fa shopping. E che l'85% dei consumatori intraprenderà un'azione correlata al prodotto entro 24 ore dalla scoperta di un prodotto. Azioni quali: leggere recensioni, confrontare prezzi o acquistare il prodotto, a volte tutto in una volta sola.

I nuovi Discovery ads che Google rilascerà per gli inserzionisti a livello globale entro la fine dell'anno, spiega l’azienda, rappresentano un nuovo modo per raggiungere le persone negli “spazi” di Google, nei momenti in cui sono ben disposte alla scoperta di prodotti e servizi.

I Discovery ads consentiranno di ispirare i clienti con creatività ricche e pertinenti, con un canvas in cui mostrare il proprio marchio o i propri prodotti in un carosello di immagini renderizzato in modo nativo sui prodotti Google. Con Discovery ads sarà possibile raggiungere, informa Google, centinaia di milioni di persone attraverso l’home feed di YouTube, le schede Promozioni e Social di Gmail e il feed di Discover, tramite una singola campagna.

Una creatività di alta qualità è importante per mettere in evidenza i marchi, i prodotti e i servizi. Per supportare questa necessità degli inserzionisti, entro la fine dell'anno Google lancerà anche i Gallery ads. Si tratta di un nuovo formato di search ad che supporta contenuti più ricchi nella pagina dei risultati di ricerca.

Questo formato combina il contesto della ricerca con un output più interattivo e dal maggiore impatto visuale. Una tipologia di annunci in grado di generare un maggior numero di interazioni nella pagina dei risultati di ricerca mobile.

Gli Showcase Shopping ads rappresentano anch’essi un formato dal forte impatto visivo, che incorpora ricche immagini lifestyle negli annunci Shopping. Un annuncio Shopping vetrina, come suggerisce il nome, consente di raggruppare una selezione di prodotti da far conoscere ai potenziali clienti.

Il nuovo Google Shopping

L’annuncio probabilmente più importante è che quest'anno l’azienda presenterà un'esperienza Google Shopping riprogettata, con nuovi modi, più coinvolgenti, in cui gli acquirenti possono scoprire e confrontare i prodotti di migliaia di negozi. Quando l’utente è pronto per l'acquisto, potrà scegliere di comprare in un negozio vicino e ora anche online direttamente su Google. Per rivenditori e marchi, il nuovo Google Shopping riunisce annunci pubblicitari e transazioni in un unico posto, aiutandoli a connettersi con i consumatori lungo il loro shopping journey.

Gli acquirenti disporranno di una home page personalizzata nella scheda Shopping, in cui potranno filtrare in base alle caratteristiche e ai brand preferiti, leggere recensioni e persino guardare video sui prodotti.

Il carrello blu sull'articolo mostra agli acquirenti che possono acquistare con reso e assistenza clienti supportati da Google. Il nuovo servizio è una sorta di fusione tra Google Express e il precedente Google Shopping.

Google ha annunciato anche altre novità in tema advertising. Tra queste, l’imminente abilitazione dei deep link da Google Ads alle app nonché una reportistica più robusta su web e app.

Dagli annunci, gli utenti verranno portati direttamente nella pagina pertinente della app mobile del marchio, se è già installata sul dispositivo. Ciò significa che i clienti saranno in grado di completare immediatamente l'azione desiderata, che sia acquistare qualcosa, prenotare un viaggio o ordinare la cena. In tal modo offrendo un'esperienza migliore per i clienti e portando maggior valore all’azienda, migliorando al tempo stesso gli insight.

Google fa sapere che nei primi test condotti, in media le esperienze di ad con deep link hanno incrementato di due volte i tassi di conversione.