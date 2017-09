Adobe e Microsoft diffondono l’uso della firma elettronica

Adobe e Microsoft hanno annunciato una nuova partnership per aumentare la produttività e l’efficienza in azienda: Adobe Sign, il servizio di firma elettronica disponibile con Adobe Document Cloud, entra a far parte del portfolio di soluzioni Microsoft, tra cui Office 365.

Microsoft Teams, inoltre, il servizio di collaborazione basato su chat disponibile per gli utenti business nella piattaforma di produttività cloud Office 365, diventa strumento per la collaborazione all’interno di Adobe Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud.

Infine Azure diventa la piattaforma cloud preferenziale per Adobe Sign.

L’accordo fa seguito al recente lancio delle prime soluzioni sviluppate insieme per aiutare le imprese a rivoluzionare la customer experience attraverso Adobe Experience Cloud, Microsoft Azure e Microsoft Dynamics.

Oltre alla partnership le aziende esploreranno insieme l’opportunità di collaborare in ambiti quali Intelligenza artificiale, Analytics, automazione documentale intelligente massimizzando la produttività sul cloud.

Le prime soluzioni integrate, disponibili nelle prossime settimane includono l’integrazione di Adobe Sign in Microsoft Office 365 che offrirà la possibilità di utilizzare il servizio di firma elettronica Adobe all’interno dei programmi Office 365 quali Word, Powerpoint e Outlook. La firma elettronica in questo modo diventerà parte delle nostre operazioni quotidiane.

L’integrazione di Microsoft Teams all’interno di Creative Cloud e Stock darà la possibilità ai professionisti della creatività di accedere a un ambiente di lavoro che favorisce la collaborazione globale e accelera le interazioni e il processo decisionale nell’ambito di un progetto creativo. In futuro Microsoft Teams sarà integrato anche all’interno di Adobe Experience Cloud.

L'integrazione tra la firma elettronica di Sign e Teams consentirà di rendere più efficiente i processi di creazione, approvazione e firma di contratti e accordi tra team di lavoro.

L’app di Adobe Sign all’interno di Teams include la possibilità di inviare documenti per la firma e bot che permettono al team di lavoro di gestire e tracciare i documenti.

L'integrazione tra Adobe Sign e Microsoft Flow darà la possibilità agli utenti di abilitare flussi di lavoro digitali end-to-end implementando la firma elettronica all’interno dei processi di Flow.

Disponibilità

Adobe Sign per Microsoft Dynamics e Microsoft SharePoint è già disponibile. L’integrazione di Adobe Sign in Microsoft Teams, Microsoft Flow, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint e Microsoft Outlook sarà invece disponibile a partire dale prossime settimane insieme all’integrazione di Adobe Creative Cloud con Microsoft Teams a cui seguirà quella con Experience Cloud.