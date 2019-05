Magento Commerce è la soluzione di commercio elettronico che, dopo l’acquisizione da parte della società di San Jose, è entrata a far parte della soluzione Adobe Experience Cloud per le piccole e medie imprese.

L’azienda ha ora annunciato un importante aggiornamento di Magento Commerce che ha il fine di migliorare la customer experience end-to-end e portare ulteriori vantaggi per le aziende.

Tra le nuove funzionalità della piattaforma di e-commerce c’è innanzitutto la possibilità di allargare la customer reach. Ciò, grazie alla disponibilità generale dell’Amazon Sales Channel, grazie a cui i merchant possono espandere il proprio footprint al marketplace Amazon.

Amazon Sales Channel aiuta i merchant che cercano di affermarsi su Amazon a rimuovere le barriere all'ingresso, consentendo loro di integrare rapidamente il proprio catalogo, stabilire un flusso di dati bidirezionale e iniziare a gestire le schede dall’admin Magento.

Integrando in maniera fluida lo store Magento con più account e regioni Amazon, i merchant possono rendere il Magento Admin l'hub centrale per tutte le loro attività critiche sul marketplace Amazon. Riducendo in tal modo i silos dei dati, rimuovendo le difficoltà operative ed eliminando costi di integrazione aggiuntivi.

L'estensione, informa Adobe, è disponibile per il download gratuito sul Magento Marketplace per gli utenti di Magento Commerce Pro e Magento Open Source 2.2.4 (e successivi). Maggiori informazioni sull’Amazon Sales Channel di Magento sono disponibili sul blog di Adobe, a questo link.

Magento Commerce si estende e si potenzia

Le novità non finiscono qui: è ora possibile targetizzare nuove audience con una soluzione di advertising Google end-to-end pienamente integrata, anch’essa ora generalmente disponibile come estensione gratuita nel Marketplace Magento.

Google Shopping ads Channel per Magento Commerce e Magento Open source 2.2.4 e versioni successive, si integra direttamente con Google Merchant Center e Google Ads per ottimizzare il flusso di lavoro, gestendo campagne pubblicitarie e reportistica sul network Google in modo facile dall’admin Magento. Maggiori informazioni sul Google Shopping ads Channel per Magento sono disponibili sul blog Adobe, a questo link.

Ancora: i clienti di Magento Commerce che desiderano acquisire una comprensione più completa del comportamento dei clienti possono ora integrare facilmente Adobe Analytics utilizzando l'estensione Adobe Experience Platform Launch. Questa offre alle aziende la possibilità di implementare rapidamente la gestione dei tag richiesta per abilitare il flusso di dati tra Magento Commerce e Adobe Analytics. L'estensione è uno dei primi progetti community-driven che consente ai brand di sbloccare il potenziale degli insight approfonditi sul comportamento dei clienti.

Pochi mesi dopo il suo rilascio, Progressive Web Applications (PWA) Studio, la suite di strumenti per la creazione di negozi online con user experience simili alle app, ora integra Braintree (di PayPal) e rende più semplice che mai per commercianti, partner e sviluppatori partire con le transazioni di debito e credito con un gateway trusted.

Ci sono inoltre miglioramenti in Magento Order Management, in PageBuilder e in altri componenti della piattaforma Magento.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Adobe, a questo link.